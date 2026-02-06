ETV Bharat / Videos

क्या संभल पाएगा मणिपुर?... फिर क्यों भड़की हिंसा? - VIOLENCE ERUPTS AGAIN IN MANIPUR

मणिपुर में फिर भड़की हिंसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 6, 2026 at 3:35 PM IST

1 Min Read
मणिपुर में नई सरकार के सत्ता संभालते ही यहां फिर से हिंसा भड़क उठी है. मणिपुर के चुराचांदपुर में हालात बेकाबू हो गए हैं. सड़कों पर पत्थरबाजी हुई और टायर जलाए गए. नई सरकार के गठन के बाद विरोध ने अचानक हिंसक रूप ले लिया. शाम होते-होते सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए. सुरक्षा बलों को बैरकों तक धकेलने की कोशिश की गई और देखते ही देखते पूरा इलाके में अफरा-तरफ का माहौल बन गया.  

तुइबोंग मेन मार्केट में हालात इतने बिगड़े कि पत्थरबाजी शुरू हो गई और भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी.

दरअसल, नए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शपथ लेने के बाद... कुकी समुदाय से जुड़े नेताओं को सरकार में शामिल किए जाने से नाराजगी भड़क गई. डिप्टी सीएम पद की शपथ और नए मंत्रियों की खबर से गुस्सा और बढ़ गया. स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि कुकी संगठनों ने आज पूर्ण बंद का ऐलान कर दिया. सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक चुराचांदपुर पूरी तरह बंद रहेगा…और लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील की गई है.

हालात काबू में रखने के लिए असम राइफल्स समेत भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लेकिन इलाके में तनाव अब भी बरकरार है.

