ETV Bharat / Videos

पंजाब में जालंधर के LPU में फिर भड़की हिंसा: स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और पथराव

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
जालंधर के LPU में फिर भड़की हिंसा (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2026 at 1:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पंजाब के जालंधर स्थित LPU में रविवार दोपहर की शांति के बाद शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी. यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से झड़प हो गई. ये हिंसा पुलिस और छात्रों के बीच बातचीत के दौरान भड़की. पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. खराब माहौल को देखते हुए छात्र यूनवर्सिटी छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. छात्र और पुलिस आमने-सामने हैं. इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने गाड़ियों में आग लगा दी है और हाईवे को भी जाम कर दिया है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, हालांकि यूनिवर्सिटी इसे सिर्फ अफवाह बता रही है और इसे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करार दे रही है.  

इन आरोपों के बीच रविवार सुबह छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. छात्रों के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. पुलिस ने पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच का भरोसा दिलाया है.  

पंजाब के जालंधर स्थित LPU में रविवार दोपहर की शांति के बाद शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी. यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से झड़प हो गई. ये हिंसा पुलिस और छात्रों के बीच बातचीत के दौरान भड़की. पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. खराब माहौल को देखते हुए छात्र यूनवर्सिटी छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. छात्र और पुलिस आमने-सामने हैं. इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने गाड़ियों में आग लगा दी है और हाईवे को भी जाम कर दिया है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, हालांकि यूनिवर्सिटी इसे सिर्फ अफवाह बता रही है और इसे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करार दे रही है.  

इन आरोपों के बीच रविवार सुबह छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. छात्रों के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. पुलिस ने पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच का भरोसा दिलाया है.  

For All Latest Updates

TAGGED:

VIOLENCE AT LPU
LPU JALANDHAR
PUNJAB POLICE
LATHICHARGE IN LPU
AGAIN VIOLENCE ERUPTED IN LPU

संबंधित ख़बरें

नेपाल में कुदरत का कहर

नेपाल में बारिश, बाढ़, तूफान और लैंडस्लाइड से 21 लोगों की मौत, 5 लापता

September 28, 2026 at 12:05 PM IST
आज से खुले रहेंगे बैंक

बैंक यूनियन्स की टल गई हड़ताल, आज से खुले रहेंगे बैंक, IBA और UFBU के बीच बातचीत के बाद फैसला

September 28, 2026 at 11:40 AM IST
प्रियंका का CEC पर निशाना

'उन्हें अभी इस्तीफ़ा देना चाहिए': प्रियंका ने 'राजनीतिक झुकाव' को लेकर CEC को हटाने की मांग फिर दोहराई

September 27, 2026 at 11:06 PM IST
दिल्ली के डिप्टी सीएम पर युवक को थप्पड़ मारने का आरोप

दिल्ली के डिप्टी सीएम युवक को थप्पड़ मारते कैमरे में कैद, निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण करने पहुंचे थे प्रवेश वर्मा, आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा

September 27, 2026 at 9:54 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.