पंजाब में जालंधर के LPU में फिर भड़की हिंसा: स्टूडेंट्स और पुलिस के बीच झड़प, लाठीचार्ज और पथराव

पंजाब के जालंधर स्थित LPU में रविवार दोपहर की शांति के बाद शाम को फिर से हिंसा भड़क उठी. यूनिवर्सिटी में पुलिस और छात्रों के बीच फिर से झड़प हो गई. ये हिंसा पुलिस और छात्रों के बीच बातचीत के दौरान भड़की. पुलिस पर बोतलें फेंकी गईं, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया. जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थर फेंके, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया. खराब माहौल को देखते हुए छात्र यूनवर्सिटी छोड़कर अपने घरों को जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के बाहर का माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. छात्र और पुलिस आमने-सामने हैं. इंसाफ की मांग कर रहे छात्रों ने गाड़ियों में आग लगा दी है और हाईवे को भी जाम कर दिया है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है. छात्रों का आरोप है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक बाहरी व्यक्ति ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, हालांकि यूनिवर्सिटी इसे सिर्फ अफवाह बता रही है और इसे यूनिवर्सिटी को बदनाम करने की कोशिश करार दे रही है.

इन आरोपों के बीच रविवार सुबह छात्रों ने यूनिवर्सिटी में हंगामा किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया. छात्रों के आरोपों पर पुलिस का कहना है कि FIR दर्ज करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. पुलिस ने पूरे मामले की साइंटिफिक तरीके से जांच का भरोसा दिलाया है.