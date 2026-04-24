ETV Bharat / Videos

मणिपुर में हिंसा जारी, उखरुल में तीन लोगों के मिले शव, दो हथियारबंद आदिवासी समुदाय में गोलीबारी - VIOLENCE CONTINUES IN MANIPUR

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मणिपुर में हिंसा जारी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 24, 2026 at 11:11 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

मणिपुर में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार सुबह उखरुल जिले में आदिवासी समुदायों के दो हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग मारे गए. सुरक्षाबलों ने मुल्लम गांव के पास सुबह दो शव बरामद किए. वहीं दूसरी घटना सिनाकेइथेई गाव के पास हुई.जिसमें हथियार से लैस एक समूह ने घात लगाकर एक शख्स पर हमला किया. जिसमें उसकी मौत हो गई. नागा संगठनों ने इन हत्याओं के पीछे कुकी उग्रवादियों का हाथ बताया है. जबकि कुकी संगठनों ने इन हत्याओं से इनकार किया है. ताजा तनाव 18 अप्रैल को दो लोगों की हत्या के बाद से हुआ है.एक दिन बाद इन हत्याओं के विरोध में विभिन्न संगठनों ने पांच दिन का बंद बुलाया. मणिपुर के 16 में से 12 जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. प्रभावित जिलों में स्कूल, बैंक, बाजार और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहे. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद कर दीं मणिपुर में हिंसा का दौर बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में 7 अप्रैल को बम हमले से शुरु हुआ है. जिसमें दो मासूमों की मौत हो गई थी. इन बच्चों की मां इस हमले में घायल हो गई थी. इन घटनाओं के बाद से ही यहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.19 अप्रैल को राजधानी इंफाल में निकाली गई एक मशाल रैली के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे. 

मणिपुर में हिंसा का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. शुक्रवार सुबह उखरुल जिले में आदिवासी समुदायों के दो हथियारबंद समूहों के बीच गोलीबारी की दो अलग-अलग घटनाओं में तीन लोग मारे गए. सुरक्षाबलों ने मुल्लम गांव के पास सुबह दो शव बरामद किए. वहीं दूसरी घटना सिनाकेइथेई गाव के पास हुई.जिसमें हथियार से लैस एक समूह ने घात लगाकर एक शख्स पर हमला किया. जिसमें उसकी मौत हो गई. नागा संगठनों ने इन हत्याओं के पीछे कुकी उग्रवादियों का हाथ बताया है. जबकि कुकी संगठनों ने इन हत्याओं से इनकार किया है. ताजा तनाव 18 अप्रैल को दो लोगों की हत्या के बाद से हुआ है.एक दिन बाद इन हत्याओं के विरोध में विभिन्न संगठनों ने पांच दिन का बंद बुलाया. मणिपुर के 16 में से 12 जिलों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. प्रभावित जिलों में स्कूल, बैंक, बाजार और अधिकांश प्रतिष्ठान बंद रहे. कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने सड़कें बंद कर दीं मणिपुर में हिंसा का दौर बिष्णुपुर जिले के ट्रोंगलाओबी में 7 अप्रैल को बम हमले से शुरु हुआ है. जिसमें दो मासूमों की मौत हो गई थी. इन बच्चों की मां इस हमले में घायल हो गई थी. इन घटनाओं के बाद से ही यहां विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं.19 अप्रैल को राजधानी इंफाल में निकाली गई एक मशाल रैली के दौरान पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे थे. 

For All Latest Updates

TAGGED:

VIOLENCE CONTINUES IN MANIPUR
UKHRUL
MANIPUR
MANIPUR FIRING
VIOLENCE CONTINUES IN MANIPUR

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति

लेबनान और इजराइल ने इजराइल-हिजबुल्ला युद्धविराम को तीन सप्ताह के लिए बढ़ाने पर सहमति जताई: ट्रंप

April 24, 2026 at 11:10 PM IST
महिला किसान बन रहीं हैं आत्मनिर्भर

ड्रिप इरिगेशन से झारखंड की महिला किसान बन रहीं हैं आत्मनिर्भर

April 24, 2026 at 11:09 PM IST
लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह

देशभर में भीषण गर्मी, लोगों को सावधानियां बरतने की सलाह, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में मानसून पूर्व बारिश से थोड़ी राहत

April 24, 2026 at 11:02 PM IST
इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

नन्हे प्रियांशु ने रचा इतिहास: एक मिनट में 19 बैकफ्लिफ करके सबको किया हैरान, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज

April 24, 2026 at 11:01 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.