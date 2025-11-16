उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़कों पर विटेंज कार और बाइक का जलवा दिखा. यातायात नियमों की जागरुकता के लिए निकाली गई इस रैली में अभिनेत्री आशा पारेख की कार भी देखने को मिली. रैली में 1923 की बेबी ऑस्टिन और 1927 की फोर्ड कार भी नजर आई. इन कारों के साथ लोग सेल्फी और फोटो खिंचाते नजरा आए. इस रैली को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

ये कार और बाइक रैली शहर के हजरतगंज चौराहे, रूमी गेट, 1090 चौराहे से होते हुए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पर खत्म हुई.हिंदुस्तान पेट्रोलियम और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से इस विंटेज कार रैली का आयोजन किया गया.