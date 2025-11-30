ETV Bharat / Videos

HIV एड्स के खिलाफ जागरूकता अभियान, विंटेज कार ड्राइव के जरिए अवेयरनेस - AWARENESS CAMPAIGN ON AIDS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 30, 2025 at 9:36 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व एड्स दिवस से एक दिन पहले विंजेट कार ड्राइव का आयोजन किया गया. ये ड्राइव HIV एड्स के प्रभावित बच्चों को समर्पित थी.मकसद को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए प्रतिभागी, समर्थक और शुभचिंतक कोलकाता रॉविंग क्लब में जमा हुए, जहां से हरी झंडी दिखाकर कारों को रवाना किया गया. कार पर सवार होकर बच्चे CRC से आनंदघर आए. कोलकाता की NGO OFFER पिछले चालीस सालों से ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है. जिसने ईस्ट इंडिया मोटर के साथ मिलकर ये आयोजन किया. NGO ऐसे बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल भी खोलने जा रही है.

कार्यक्रम में शामिल विटेंज कार करीब 60 से 70 साल पुरानी हैं और आज भी चल रही हैं. संदेश साफ है कि इनकी सही से देखभाल हुई है, इसीलिए वो अब भी चल रही हैं. ऐसे ही अगर HIV एड्स प्रभावित बच्चों की सही देखभाल की जाए. अच्छी खुराक और मेडिकल सपोर्ट दी जाए तो वो भी सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं.

इस आयोजन में 34 विटेंज कार और 4 विटेंज बाइक्स शामिल हुईं और HIV एडस पीड़ित बच्चों को लेकर समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति समझ समझ पैदा करने की कोशिश की. 

पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व एड्स दिवस से एक दिन पहले विंजेट कार ड्राइव का आयोजन किया गया. ये ड्राइव HIV एड्स के प्रभावित बच्चों को समर्पित थी.मकसद को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए प्रतिभागी, समर्थक और शुभचिंतक कोलकाता रॉविंग क्लब में जमा हुए, जहां से हरी झंडी दिखाकर कारों को रवाना किया गया. कार पर सवार होकर बच्चे CRC से आनंदघर आए. कोलकाता की NGO OFFER पिछले चालीस सालों से ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है. जिसने ईस्ट इंडिया मोटर के साथ मिलकर ये आयोजन किया. NGO ऐसे बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल भी खोलने जा रही है.

कार्यक्रम में शामिल विटेंज कार करीब 60 से 70 साल पुरानी हैं और आज भी चल रही हैं. संदेश साफ है कि इनकी सही से देखभाल हुई है, इसीलिए वो अब भी चल रही हैं. ऐसे ही अगर HIV एड्स प्रभावित बच्चों की सही देखभाल की जाए. अच्छी खुराक और मेडिकल सपोर्ट दी जाए तो वो भी सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं.

इस आयोजन में 34 विटेंज कार और 4 विटेंज बाइक्स शामिल हुईं और HIV एडस पीड़ित बच्चों को लेकर समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति समझ समझ पैदा करने की कोशिश की. 

For All Latest Updates

TAGGED:

AWARENESS CAMPAIGN ON AIDS
विश्व एड्स दिवस
एड्स पर जागरूकता अभियान
विटेंज कार ड्राइव
AWARENESS CAMPAIGN ON AIDS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली

दिव्यांग नहीं, दिव्य हौसले वाली दीया श्रीमाली, अपने घूमर नृत्य और पेंटिंग से सबको किया हैरान

November 30, 2025 at 9:31 PM IST
Cyclone Ditwah To Intensify

चक्रवाती तूफान दित्वा का कहर, तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत, 149 मवेशियों की जान गई

November 30, 2025 at 7:17 PM IST
जयपुर में स्वाद की 200 साल पुरानी विरासत

जयपुर में स्वाद की 200 साल पुरानी विरासत ! अचार वाली गली में 100 तरह के अचार और मुरब्बे

November 29, 2025 at 9:04 PM IST
भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर असर

संकट में हवाई यात्रा! भारत में 350 से ज्यादा उड़ानों पर असर

November 29, 2025 at 9:03 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.