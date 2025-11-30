पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विश्व एड्स दिवस से एक दिन पहले विंजेट कार ड्राइव का आयोजन किया गया. ये ड्राइव HIV एड्स के प्रभावित बच्चों को समर्पित थी.मकसद को लेकर एकजुटता दिखाने के लिए प्रतिभागी, समर्थक और शुभचिंतक कोलकाता रॉविंग क्लब में जमा हुए, जहां से हरी झंडी दिखाकर कारों को रवाना किया गया. कार पर सवार होकर बच्चे CRC से आनंदघर आए. कोलकाता की NGO OFFER पिछले चालीस सालों से ऐसे बच्चों के लिए काम कर रही है. जिसने ईस्ट इंडिया मोटर के साथ मिलकर ये आयोजन किया. NGO ऐसे बच्चों के लिए 100 बेड का अस्पताल भी खोलने जा रही है.

कार्यक्रम में शामिल विटेंज कार करीब 60 से 70 साल पुरानी हैं और आज भी चल रही हैं. संदेश साफ है कि इनकी सही से देखभाल हुई है, इसीलिए वो अब भी चल रही हैं. ऐसे ही अगर HIV एड्स प्रभावित बच्चों की सही देखभाल की जाए. अच्छी खुराक और मेडिकल सपोर्ट दी जाए तो वो भी सेहतमंद जिंदगी जी सकते हैं.

इस आयोजन में 34 विटेंज कार और 4 विटेंज बाइक्स शामिल हुईं और HIV एडस पीड़ित बच्चों को लेकर समाज के सामने मौजूद चुनौतियों और संभावनाओं के प्रति समझ समझ पैदा करने की कोशिश की.