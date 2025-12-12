विनेश फोगट ने संन्यास वापस लिया, कहा-"2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलेंगी" - VINESH PHOGAT REVERSES RETIREMENT
Published : December 12, 2025 at 9:58 PM IST
स्टार भारतीय कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट ने संन्यास वापस लेने का बड़ा फैसला किया है.विनेश ने ऐलान किया कि वो मैट पर वापसी करेंगी और 2028 ओलंपिक में हिस्सा लेंगी.उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. जिसमें उतार-चढ़ाव, बलिदान, आत्म मंथन की बात लिखते हुए कहा कि मैं अभी मुकाबला करना चाहती हूं.
उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि-इस बार वो अकेली नहीं हैं, मेरा बेटा भी मेरे साथ लॉस एंजिल्स ओलंपिक में छोटा चीयरलीडर बनकर शामिल होगा. तो मैं यहां हूं, एक निडर दिल और एक ऐसी भावना के साथ जो झुकने से इनकार करती है. 2028 की ओर कदम बढ़ा रही हूं.
विनेश ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रचा था. स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनीं थी.चार बार की विश्व चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को मात दी . देश के लिए सिल्वर मैडल पक्का किया था. लेकिन फाइनल से ठीक पहले विनेश का वेट-इन के दौरान 100 ग्राम ज्यादा वजन पाया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया था. जिसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया और राजनीति में शामिल हो गईं .कांग्रेस की तरफ से जींद के जुलाना से विधानसभा चुनाव जीता और अभी विधान सभा सदस्य हैं.
