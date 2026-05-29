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एशियन गेम्स के ट्रायल में शामिल होने की विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली इजाजत - WRESTLER VINESH PHOGAT

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विनेश को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 29, 2026 at 8:20 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगट को मई में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की. बेंच भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी. बेंच ने कहा कि फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं. बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के तरीके पर भी सवाल उठाए. हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 22 मई को एशियाई खेल के लिए आने वाले ट्रायल्स में फोगाट के हिस्सा लेने को मंज़ूरी दे दी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की चयन पॉलिसी बाहर रखने वाली थी, क्योंकि इसमें उनके जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी पर विचार करने का अधिकार नहीं था, जो मैटरनिटी ब्रेक से लौट रही हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को यह पक्का करना चाहिए कि मां बनना फोगाट जैसी महिला एथलीटों को बाहर करने का आधार न बने.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पहलवान विनेश फोगट को मई में होने वाले एशियाई खेलों के लिए चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने की. बेंच भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें फोगाट को एशियाई खेल 2026 के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाज़त दी गई थी. बेंच ने कहा कि फोगाट 30 और 31 मई, 2026 को होने वाले एशियाई खेलों के चयन ट्रायल में हिस्सा ले सकती हैं. बेंच ने इस मामले में हाई कोर्ट के तरीके पर भी सवाल उठाए. हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने 22 मई को एशियाई खेल के लिए आने वाले ट्रायल्स में फोगाट के हिस्सा लेने को मंज़ूरी दे दी थी. हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) की चयन पॉलिसी बाहर रखने वाली थी, क्योंकि इसमें उनके जैसी प्रतिष्ठित खिलाड़ी पर विचार करने का अधिकार नहीं था, जो मैटरनिटी ब्रेक से लौट रही हैं. हाई कोर्ट ने कहा कि कानून को यह पक्का करना चाहिए कि मां बनना फोगाट जैसी महिला एथलीटों को बाहर करने का आधार न बने.

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