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पानी के लिए तरसते ओडिशा के अंगुल जिले के ग्रामीण, जंगल की जलधारा पर निर्भर - WATER CRISIS

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पानी की परेशानी (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 10:22 PM IST

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ओडिशा के अंगुल जिले के कारदा पाड़ा गांव के लोग गर्मी के इन दिनों में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. इस गांव के 120 परिवार के लगभग 600 से ज्यादा लोग पास के जंगल के जलस्वर नाम की जंगली जल धारा पर निर्भर हैं. जो इन दिनों लगभग सूख चुकी है. ऐसा नहीं है कि इस गांव में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है. यहां 10 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं. जो खराब हो चुके हैं. बोरवल और पाइप लाइन भी है लेकिन पानी नहीं आता है. दो कुएँ पूरी तरह से सूख चुके हैं. ग्रामीणों की पानी की परेशानी को देखते हुए. यहां टैंकरों के जरिए भी पहुंचाया जाता है लेकिन 4 से 5 दिन में सिर्फ एक बार जो इनकी प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है. जब रात होती है तो अगले दिन की पानी की चिंता सताने लगती है.  फिर सुबह होते ही पानी के लिए जंग शुरू हो जाती है. तेज धूप में गांव के लोग हाथों में बर्तन लेकर निकल पड़ते हैं. गांव के ये लोग जंगल में पहुंचते हैं. गड्डे में पानी है. लेकिन ज्यादा नहीं है. इन्हें अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. उपर से आग उगल रहा सूरज इनकी परेशानी को और बढ़ा देता है. जब इनकी परेशानी को लेकर सरपंच से बात की गई .तो ये सिर्फ आश्वासन देते ही नजर आते हैं. इस गांव के.एक तरफ महानदी का नीला पानी और दूसरी तरफ घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां बीच में कारदा पाड़ा गांव के लोग जो पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं. 

ओडिशा के अंगुल जिले के कारदा पाड़ा गांव के लोग गर्मी के इन दिनों में बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. इस गांव के 120 परिवार के लगभग 600 से ज्यादा लोग पास के जंगल के जलस्वर नाम की जंगली जल धारा पर निर्भर हैं. जो इन दिनों लगभग सूख चुकी है. ऐसा नहीं है कि इस गांव में सरकारी योजनाएं नहीं पहुंची है. यहां 10 से ज़्यादा ट्यूबवेल हैं. जो खराब हो चुके हैं. बोरवल और पाइप लाइन भी है लेकिन पानी नहीं आता है. दो कुएँ पूरी तरह से सूख चुके हैं. ग्रामीणों की पानी की परेशानी को देखते हुए. यहां टैंकरों के जरिए भी पहुंचाया जाता है लेकिन 4 से 5 दिन में सिर्फ एक बार जो इनकी प्यास बुझाने के लिए नाकाफी है. जब रात होती है तो अगले दिन की पानी की चिंता सताने लगती है.  फिर सुबह होते ही पानी के लिए जंग शुरू हो जाती है. तेज धूप में गांव के लोग हाथों में बर्तन लेकर निकल पड़ते हैं. गांव के ये लोग जंगल में पहुंचते हैं. गड्डे में पानी है. लेकिन ज्यादा नहीं है. इन्हें अपनी बारी के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है. उपर से आग उगल रहा सूरज इनकी परेशानी को और बढ़ा देता है. जब इनकी परेशानी को लेकर सरपंच से बात की गई .तो ये सिर्फ आश्वासन देते ही नजर आते हैं. इस गांव के.एक तरफ महानदी का नीला पानी और दूसरी तरफ घने जंगलों से ढकी पहाड़ियां बीच में कारदा पाड़ा गांव के लोग जो पानी के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं. 

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