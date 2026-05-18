ETV Bharat / Videos

भागलपुर में विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की कोशिश…युद्धस्तर पर बन रहा बेली पुल - VIKRAMSHILA SETU

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
भागलपुर में विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद राहत की कोशिश (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 5:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरने के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. भागलपुर, नौगछिया और आसपास के इलाकों के बीच संपर्क टूटने से लोगों को नावों के जरिए गंगा पार करनी पड़ रही है, जिससे भारी परेशानी हो रही है. अब सेना और सीमा सड़क संगठन (BRO) युद्धस्तर पर बेली पुल के निर्माण में जुटे हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द अस्थायी यातायात व्यवस्था बहाल हो जाएगी. स्थानीय डॉक्टरों, व्यापारियों और यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि पुल बनने से मरीजों, व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी. चार मई को विक्रमशिला सेतु का एक कंक्रीट स्लैब ढह गया था, जिसके बाद से यह अहम मार्ग बंद पड़ा है.

बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरने के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. भागलपुर, नौगछिया और आसपास के इलाकों के बीच संपर्क टूटने से लोगों को नावों के जरिए गंगा पार करनी पड़ रही है, जिससे भारी परेशानी हो रही है. अब सेना और सीमा सड़क संगठन (BRO) युद्धस्तर पर बेली पुल के निर्माण में जुटे हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द अस्थायी यातायात व्यवस्था बहाल हो जाएगी. स्थानीय डॉक्टरों, व्यापारियों और यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि पुल बनने से मरीजों, व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी. चार मई को विक्रमशिला सेतु का एक कंक्रीट स्लैब ढह गया था, जिसके बाद से यह अहम मार्ग बंद पड़ा है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BAILEY BRIDGE
BHAGALPUR BRIDGE COLLAPSE
BIHAR NEWS
BRO ARMY
VIKRAMSHILA SETU

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Great Indian Bustard conservation initiative in Rajasthan

जैसलमेर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड संरक्षण की नई पहल…‘जंप स्टार्ट’ अभियान से बढ़ेगी आबादी?

May 18, 2026 at 5:10 PM IST
PM Modi first Norway visit as Prime Minister India Sweden strategic partnership agreement

स्वीडन से नॉर्वे रवाना हुए पीएम मोदी…भारत-नॉर्डिक रिश्तों को मिलेगी नई रफ्तार

May 18, 2026 at 4:18 PM IST
VD Satheesan takes oath as Kerala Chief Minister

10 साल बाद केरल में सत्ता परिवर्तन…पिनाराई युग खत्म…वीडी सतीशन बने नए मुख्यमंत्री

May 18, 2026 at 4:10 PM IST
PM Modi addresses European Round Table for Industry

यूरोप को मोदी का बड़ा संदेश…भारत बनेगा दुनिया का नया मैन्युफैक्चरिंग और टेक हब?

May 18, 2026 at 4:10 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.