बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का स्लैब गिरने के बाद यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया है. भागलपुर, नौगछिया और आसपास के इलाकों के बीच संपर्क टूटने से लोगों को नावों के जरिए गंगा पार करनी पड़ रही है, जिससे भारी परेशानी हो रही है. अब सेना और सीमा सड़क संगठन (BRO) युद्धस्तर पर बेली पुल के निर्माण में जुटे हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि जल्द अस्थायी यातायात व्यवस्था बहाल हो जाएगी. स्थानीय डॉक्टरों, व्यापारियों और यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है. उनका कहना है कि पुल बनने से मरीजों, व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलेगी. चार मई को विक्रमशिला सेतु का एक कंक्रीट स्लैब ढह गया था, जिसके बाद से यह अहम मार्ग बंद पड़ा है.