बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक स्लैब गिरने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं. पुल पर आवाजाही बंद होने से हजारों यात्रियों, छात्रों और मजदूरों को अब नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ रही है. यात्रियों का कहना है कि नावों में ओवरलोडिंग है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है. नाव से सफर में ज्यादा समय और अतिरिक्त खर्च भी लोगों पर भारी पड़ रहा है. विक्रमशिला पुल भागलपुर और नवगछिया के बीच अहम संपर्क मार्ग माना जाता है. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है, लेकिन पुल पूरी तरह बंद होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है.