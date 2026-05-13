ETV Bharat / Videos

विक्रमशिला पुल टूटने से बढ़ीं मुश्किलें… नाव के सहारे जान जोखिम में डाल रहे लोग - VIKRAMSHILA BRIDGE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
विक्रमशिला पुल टूटने से बढ़ीं मुश्किलें (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 13, 2026 at 3:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक स्लैब गिरने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं. पुल पर आवाजाही बंद होने से हजारों यात्रियों, छात्रों और मजदूरों को अब नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ रही है. यात्रियों का कहना है कि नावों में ओवरलोडिंग है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है. नाव से सफर में ज्यादा समय और अतिरिक्त खर्च भी लोगों पर भारी पड़ रहा है. विक्रमशिला पुल भागलपुर और नवगछिया के बीच अहम संपर्क मार्ग माना जाता है. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है, लेकिन पुल पूरी तरह बंद होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है.

बिहार के भागलपुर में गंगा नदी पर बने विक्रमशिला पुल का एक स्लैब गिरने के बाद लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ गई हैं. पुल पर आवाजाही बंद होने से हजारों यात्रियों, छात्रों और मजदूरों को अब नाव के जरिए नदी पार करनी पड़ रही है. यात्रियों का कहना है कि नावों में ओवरलोडिंग है और सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है. नाव से सफर में ज्यादा समय और अतिरिक्त खर्च भी लोगों पर भारी पड़ रहा है. विक्रमशिला पुल भागलपुर और नवगछिया के बीच अहम संपर्क मार्ग माना जाता है. प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था शुरू की है, लेकिन पुल पूरी तरह बंद होने से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। फिलहाल मरम्मत कार्य जारी है.

For All Latest Updates

TAGGED:

BHAGALPUR BRIDGE COLLAPSE
BIHAR NEWS
BOAT TRAVEL
BRIDGE DAMAGE
VIKRAMSHILA BRIDGE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad IPL 2026

गुजरात टाइटंस का जलवा बरकरार… हैदराबाद को 82 रन से रौंदकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंची GT

May 13, 2026 at 3:37 PM IST
NEET UG 2026 re exam schedule, NTA latest update on NEET exam

NEET-UG री-एग्जाम पर बड़ा अपडेट...7-10 दिनों में आएगा नया शेड्यूल

May 13, 2026 at 3:31 PM IST
India gold import duty hike 2026

सोना-चांदी पर बढ़ा आयात शुल्क… कीमतों में भारी उछाल, बाजार में बढ़ी चिंता

May 13, 2026 at 3:24 PM IST
बुला सकती है सर्वदलीय बैठक

पश्चिम एशिया संकट पर एक्शन में सरकार: खर्च में कटौती पर जोर, बुला सकती है सर्वदलीय बैठक

May 12, 2026 at 11:06 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.