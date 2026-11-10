गोवर्धन पूजा पर इस्कॉन मंदिर पहुंचे विजेंद्र गुप्ता, दिल्लीवासियों को दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित इस्कॉन मंदिर में गोवर्धन पूजा धूमधाम और भक्तिमय माहौल में मनाई गई. इस अवसर पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मंदिर पहुंचे और भगवान श्रीकृष्ण एवं गिरिराज जी की पूजा-अर्चना की. उन्होंने दिल्ली के सभी विधायकों की ओर से प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दीं. मंदिर को फूलों और आकर्षक लाइटों से सजाया गया था. भगवान गिरिराज जी के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे.मंदिर परिसर में मिठाई और हलवे से गोवर्धन पर्वत की भव्य प्रतिकृति बनाई गई, जिसकी भक्तों ने परिक्रमा की. इस दौरान गिरिराज जी का दूध, दही, शहद और घी से महाभिषेक किया गया. विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस्कॉन मंदिर में पूजा करने का अवसर मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है.यहां का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय है.