तमिलनाडु की सियासत में एक और फिल्मी सितारा राजनीति के पटल पर ध्रुव तारा बनकर उभरा है..वो नाम है दक्षिण भारतीय सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ़ विजय.जिसकी पार्टी ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है. और ये साबित कर दिया यहां सिनेमा केवल मनोरंजन ही नहीं करता शासन भी करता है. विजय को उनके फैंस थलपति ने नाम से पुकारते हैं. उनकी पार्टी टीवीके ने स्टालिन की पार्टी DMK को मात दी है. एग्जिट पोल में टीवीके के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद की गई थी. लेकिन इस नई पार्टी ने तमिलनाडु की सियासत में धमाल मचा दिया है. फ़रवरी 2024 में विजय ने राजनीति में क़दम रखा और अपनी पार्टी तमिलगा वेट्री कड़गम (टीवीके) की घोषणा की. 2024 लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने और विधानसभा चुनाव पर फोकस की बात कही. टीवीके की पहली रैली 27 अक्तूबर 2024 को विल्लुपुरम ज़िले के विक्रवंडी में हुई.जहाँ भारी भीड़ उमड़ी. विजय ने अपने मंच से बांटने वाली राजनीति का आड़े हाथों लिया.एक परिवार पर राज्य को लूटने का आरोप लगाए, द्रविड़ मॉडल के नाम पर धोखाधड़ी के आरोप लगाए. और अब तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव ने एक्टर विजय को एक्टिव राजनीति में स्थापित कर दिया है. वो इस विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बाद सियासत के हीरो बन गए हैं. पूरे राज्य में टीवीके कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूबे नजर आ रहे हैं.