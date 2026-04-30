PM मोदी के न्योते पर वियतनाम राष्ट्रपति का भारत दौरा...क्या होगा बड़ा ऐलान? - VIETNAM INDIA RELATIONS
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Published : April 30, 2026 at 5:00 PM IST
तो लाम 5 से 7 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है. इस दौरे को भारत-वियतनाम संबंधों में बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद दोनों देशों के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी. यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे कर रहे हैं. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर फोकस रहेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरे से डिफेंस, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में बड़े समझौते हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.
तो लाम 5 से 7 मई तक भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, जो प्रधानमंत्रीनरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर हो रहा है. इस दौरे को भारत-वियतनाम संबंधों में बड़ा कदम माना जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत के बाद दोनों देशों के बीच अहम द्विपक्षीय वार्ता होगी. यह यात्रा ऐसे समय हो रही है जब दोनों देश अपनी रणनीतिक साझेदारी के 10 साल पूरे कर रहे हैं. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग, खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर फोकस रहेगा. विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौरे से डिफेंस, व्यापार, टेक्नोलॉजी और सप्लाई चेन में बड़े समझौते हो सकते हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे.