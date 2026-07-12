वियतनाम में नाव हादसे में मारे गए 15 भारतीयों के परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. इस हादसे में तमिलनाडु के 10 लोगों की मौत हो गई. त्रिची के रहने वाले शेख अब्दुल्ला, अज़गुरजन और बालाजी के घर जैसे ही उनकी मौत की खबर पहुंची मातम छा गया. इस हादसे में आंध्र प्रदेश के तीन लोगों की जान चली गई. जिनमें कडप्पा जिले के रहने वाले श्रीधर, मछलीपट्टनम की जयश्री और हिंदूपुर के रहनेवाले नल्लापेटा रवितेजा शामिल थे. इसमें केरल के कोल्लम के कोट्टाराक्कारा के रहने वाले 'विक्ट्री इंडस्ट्रियल ग्रुप' के मालिक ए.वी. थॉमस और उनकी पत्नी लोवेनी थॉमस मौत हो गई. ये सभी लोग 9 जुलाई को वियतनाम पहुंचे थे और संडे को भारत लौटने वाले थे. ये हादसा उस वक्त हुआ जबभारतीयों को लेकर जा रही स्पीडबोट फु क्वोक तट के पास एन थोई द्वीप समूह के एक द्वीप होन मे रुट न्गोई से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई. वहीं इस हादसे में बचाए गए 21 लोगों का इलाज स्थानीय अस्पतालों में चल रहा है.