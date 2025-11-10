विदिशा: राष्ट्र सेविका समिति, विदिशा नगर द्वारा शनिवार को 'जयोस्तुते' मातृ शक्ति पथ संचलन का आयोजन किया गया. सरस्वती शिशु मंदिर परिसर से शुरू हुए इस अनुशासित संचलन में सैकड़ों सेविकाएं पूर्ण गणवेश में शामिल हुईं. यह संचलन रीठा फाटक, बड़ा बाजार, तिलक चौक और माधव चौराहा होते हुए तलैया विद्यालय में संपन्न हुआ. घोष की ताल पर सेविकाओं ने 'कदम कदम बढ़ाए जा' जैसे देशभक्ति गीतों से वातावरण गुंजायमान कर दिया. इस दौरान नगर वासियों ने पुष्पवर्षा कर स्वागत किया. 12 वर्ष तक की बच्चियां भी इसमें शामिल हुई. डॉ. पिंकेश लता रघुवंशी ने बताया कि "समिति का उद्देश्य महिलाओं में मातृत्व, नेतृत्व और कर्तव्य भाव का संचार करना है." सह विभाग कार्यवाहिका रश्मि ताम्रकार ने कहा कि "यह आयोजन महिला एकता और अनुशासन का प्रतीक है. शक्ति सप्ताह के तहत यह तीसरा पथ संचलन था."