विदिशा: माधवगंज मंदिर से बुधवार को भगवान श्रीराम की भव्य राम बारात निकाली गई. बारात शाम करीब 4 बजे शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए करीब रात 12 बजे रामलीला मैदान पहुंची. बारात में राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न घोड़े पर सवार थे. शहरभर का नागरिक, युवा, बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग बारात के साथ चलते रहे. नगरवासियों ने स्वागत के लिए अस्थाई मंच बनाए थे, जहां पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया. श्री रामलीला मेला समिति के सह प्रधान संचालक डॉ. सुधांशु मिश्रा ने बताया कि "यह रामलीला मेला देशभर में अपनी अनोखी चलित शैली के लिए विख्यात है. मकर संक्रांति से शुरू होने वाली यह रामलीला लगभग 20 दिनों तक चलती है और राम जन्म से लेकर रावण वध तथा राम राज्याभिषेक तक की कथा क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत करती है. इस बार 125वां वर्ष होने के कारण श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह और भक्ति का माहौल है."