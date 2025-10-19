दिवाली पर गोबर के दीपक से रोशन होंगे घर, पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा देने अनोखी पहल - VIDISHA DEEPAK MADE COW DUNG
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 19, 2025 at 2:44 PM IST
विदिशा: दिवाली के पर्व के अवसर पर स्थानीय गौशाला की संचालिका और गोबर शिल्पी सोनम नामदेव ने अनोखी पहल की है. इस साल उन्होंने गोबर से दिवाली के उत्पाद तैयार किए हैं, जिनमें दीपक, सामरानी, धूपबत्ती, शुभ लाभ, चरण पादुकाएं और गणेश जी सहित अन्य भगवानों की प्रतिमाएं शामिल हैं. सोनम नामदेव ने कहा, ''हमारे द्वारा बनाए गए ये गोबर के दीपक न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद कर रहे हैं. इससे महिलाएं घर बैठे रोजगार पा रही हैं और अपने परिवार का सहारा बन रही हैं.'' उन्होंने आगे बताया कि आजीविका मिशन और एसबीआई आरईसीटी के तहत जिले में कम से कम 19 गांवों में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. प्रशिक्षण लेने के बाद महिलाएं इन उत्पादों का निर्माण कर रही हैं और इस दिवाली के अवसर पर उन्हें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं.'' सोनम नामदेव ने यह भी बताया कि, ''विदिशा जिले से तैयार 25 लाख दीपक मार्केट में भेजे जा चुके हैं, और इन उत्पादों को ऑनलाइन फ्लेटफार्म और हर गांव की जिला पंचायत पर भी खरीदा जा सकता है. दिवाली के अवसर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह रोजगार 1 दिन में 300 से 400 रुपये तक कमाई का स्रोत बन रहा है.''
