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जोधपुर में सड़कों पर खतरनाक कार स्टंट का वीडियो वायरल, युवकों की तलाश में जुटी पुलिस - JODHPUR CAR STUNT VIDEO

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स्टंट करने वाले युवकों की तलाश में जुटी पुलिस (Video Source- Social Media)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 29, 2026 at 3:48 PM IST

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जोधपुर: शहर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में एसयूवी कारों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है. एडीसीपी यातायात शालिनी राज ने बताया कि स्टंट करने वाली कारों की जानकारी अभयकमांड से जुटाई जा रही है. इनकी पहचान कर ली गई है. जल्द ही टीम लगाकर इनको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पुलिस ने इस तरह के स्टंट कर सड़क पर राहगीरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ कर्रवाई की है. इस मामले में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. कारों के स्टंट का वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है. शहर की पाली रोड पर स्थित ब्रिज के पास से यह कारें एक सभा स्थल तक गई थी, जहां पर बड़ी संख्या में कारों का काफिला था. एक युवक ने कार की छत पर खड़ा होकर वीडियो भी बनवाया. पुलिस अब कार चालकों की तलाश कर रही हैं.

जोधपुर: शहर के कुड़ी भगतासनी थाना क्षेत्र में एसयूवी कारों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल होने के बाद यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है. एडीसीपी यातायात शालिनी राज ने बताया कि स्टंट करने वाली कारों की जानकारी अभयकमांड से जुटाई जा रही है. इनकी पहचान कर ली गई है. जल्द ही टीम लगाकर इनको जब्त कर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी पुलिस ने इस तरह के स्टंट कर सड़क पर राहगीरों की जान जोखिम में डालने वालों के खिलाफ कर्रवाई की है. इस मामले में भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. कारों के स्टंट का वीडियो दो दिन पुराना बताया जा रहा है. शहर की पाली रोड पर स्थित ब्रिज के पास से यह कारें एक सभा स्थल तक गई थी, जहां पर बड़ी संख्या में कारों का काफिला था. एक युवक ने कार की छत पर खड़ा होकर वीडियो भी बनवाया. पुलिस अब कार चालकों की तलाश कर रही हैं.

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