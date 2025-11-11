लाल किले धमाके से पहले का वीडियो आया सामने, इतना जोरदार था धमाका कि कांप उठे लोग; देखें वीडियो - RED FORT CAR BLAST VIDEO
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : November 11, 2025 at 11:34 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए बम ब्लास्ट से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है. हर रोज की शाम का समय था. हर रोज की तरह लोग सामान्य रूप से लाल किले के आसपास मौजूद थे. मार्केट लगी हुई थी. बाजार सजे थे. लोग आ जा रहे थे. चहल पहल रौनक सब था, कुछ लोग बात कर रहे थे कुछ लोग वीडियो बना रहे थे. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है लाल किले पर हुए धमाके से पहले का. जहां दो लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अचानक इतना तेज धमाका होता है कि आस पास चीख पुखार मच जाती है. हर तरफ लोग भागो भागो भोगा चिल्लाते नजर आते हैं. ये वीडियो देख इस ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. अचानक हुए इस जोरदार धमाके को कोई समझ नहीं पाता. चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई पड़ती है. गाड़ियों के उड़ते परखच्चे आसमान में लहराते नजर आते हैं. लोग भागते दिखते हे.
दिल्ली में बीते एक दशक में ब्लास्ट की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. इस ब्लास्ट के दिन और समय को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं. यह ब्लास्ट एक हुंडई आई 20 कार में शाम करीब 6:52 से 6:55 बजे के बीच हुआ, धमाका इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी कई गाड़ियां (लगभग 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो-रिक्शा) जलकर खाक हो गईं. धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी, और पास के लाल मंदिर के शीशे टूट गए.
नई दिल्ली: दिल्ली के लाल किले के नजदीक हुए बम ब्लास्ट से जुड़ी कई वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही है. हर रोज की शाम का समय था. हर रोज की तरह लोग सामान्य रूप से लाल किले के आसपास मौजूद थे. मार्केट लगी हुई थी. बाजार सजे थे. लोग आ जा रहे थे. चहल पहल रौनक सब था, कुछ लोग बात कर रहे थे कुछ लोग वीडियो बना रहे थे. इसी बीच एक वीडियो सामने आया है लाल किले पर हुए धमाके से पहले का. जहां दो लड़के एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि अचानक इतना तेज धमाका होता है कि आस पास चीख पुखार मच जाती है. हर तरफ लोग भागो भागो भोगा चिल्लाते नजर आते हैं. ये वीडियो देख इस ब्लास्ट की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. अचानक हुए इस जोरदार धमाके को कोई समझ नहीं पाता. चारों तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई पड़ती है. गाड़ियों के उड़ते परखच्चे आसमान में लहराते नजर आते हैं. लोग भागते दिखते हे.
दिल्ली में बीते एक दशक में ब्लास्ट की ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी. इस ब्लास्ट के दिन और समय को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं. यह ब्लास्ट एक हुंडई आई 20 कार में शाम करीब 6:52 से 6:55 बजे के बीच हुआ, धमाका इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी कई गाड़ियां (लगभग 6 कारें, 2 ई-रिक्शा और 1 ऑटो-रिक्शा) जलकर खाक हो गईं. धमाके की गूंज दूर तक सुनाई दी, और पास के लाल मंदिर के शीशे टूट गए.