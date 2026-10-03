समावेशी विकास से ही मजबूत बनेगी भारत की अर्थव्यवस्था, कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव में बोले उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली में आयोजित 5वें कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उप-राष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने भारत की आर्थिक मजबूती के लिए सामाजिक समावेश और समावेशी विकास को सबसे जरूरी बताया है. उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक व्यापार के दौर में आम सहमति पर आधारित निर्णय लेने की जरूरत है.

उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि आर्थिक तरक्की का फायदा देश के हर नागरिक, कारोबारी और क्षेत्र तक पहुँचना चाहिए. उन्होंने 2047 तक 'विकसित भारत' के लक्ष्य का जिक्र करते हुए कहा कि वित्तीय समावेशन, जीएसटी और महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी देश की विकास यात्रा में अहम भूमिका निभा रही है.