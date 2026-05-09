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भारत को मिला नया नेवी चीफ... कृष्णा स्वामीनाथन संभालेंगे कमान - KRISHNA SWAMINATHAN

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भारत को मिला नया नेवी चीफ (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 2:00 PM IST

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केंद्र सरकार ने कृष्णा स्वामीनाथन को भारत का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है. वह मौजूदा नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं. फिलहाल कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमानके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं. 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उन्होंने INS विक्रमादित्य समेत कई प्रमुख युद्धपोतों की कमान संभाली है. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित स्वामीनाथन ऐसे समय में कमान संभालेंगे जब भारत हिंद महासागर में अपनी समुद्री ताकत मजबूत कर रहा है.

केंद्र सरकार ने कृष्णा स्वामीनाथन को भारत का अगला नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है. वह मौजूदा नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई 2026 को रिटायर हो रहे हैं. फिलहाल कृष्णा स्वामीनाथन पश्चिमी नौसेना कमानके फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ हैं. 1987 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए स्वामीनाथन कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विशेषज्ञ माने जाते हैं. उन्होंने INS विक्रमादित्य समेत कई प्रमुख युद्धपोतों की कमान संभाली है. परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित स्वामीनाथन ऐसे समय में कमान संभालेंगे जब भारत हिंद महासागर में अपनी समुद्री ताकत मजबूत कर रहा है.

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