बॉलीवुड की दिग्गज मशहूर गायिका आशा भोसले का रविवार को निधन हो गया. वे पिछले कुछ दिन से बीमार चल रही थीं और उन्हें शनिवार को मुंबई के कैंडी ब्रीच अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वे 92 साल की थीं. शाम को आशा भोसले का पार्थिव शरीर हॉस्पिटल से उनके घर पहुंच गया. आशा भोसले के बेटे आनंद भोसले ने निधन की पुष्टि की. उन्होंने कहा, "मेरी मां आज गुज़र गईं. लोग कल सुबह 11 बजे लोअर परेल के कासा ग्रांडे में उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सकते हैं, जहां वह रहती थीं. उनका अंतिम संस्कार सोमवार शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में किया जाएगा." आशा भोसले का इलाज कर रहे डॉक्टर डॉ. प्रतीत समदानी ने कहा, “यह बहुत दुख की बात है कि आशा भोसले जी का आज निधन हो चुका है. उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी और मल्टी-ऑर्गन फेलियर होने से उनकी मौत हो गई.”