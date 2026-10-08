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खामोश हो गया बॉलीवुड का एक बेबाक बोल, नाना पाटेकर ने अपने अंदाज से लोगों के दिलों में बनाई जगह

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खामोश हो गया बॉलीवुड का एक बेबाक बोल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2026 at 11:36 AM IST

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बॉलीवुड ने कई सितारे देखे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिन्हें स्टार कह देना उनके कद को छोटा कर देता है. एक ऐसा ही नाम था-नाना पाटेकर. एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और सबसे बढ़कर... अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाला एक इंसान. आज वो आवाज खामोश हो गई है.  

नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में कभी उस तरह का स्टारडम नहीं जिया, जैसा आम तौर पर बड़े सितारों से जोड़ा जाता है. न बड़े दिखावे की जरूरत, न कैमरों के सामने हर वक्त बने रहने की कोशिश. उनकी पहचान थी उनकी आवाज. इतनी सीधी, इतनी बेबाक और कई बार इतनी कड़वी कि सामने वाला असहज हो जाए, लेकिन यही नाना की सबसे बड़ी ताकत भी थी.

वो कैमरे के सामने अभिनय करते थे लेकिन कैमरा बंद होने के बाद भी अपने व्यक्तित्व में किसी किरदार की नकल नहीं करते थे. नाना की कहानी सिर्फ सिनेमा की कहानी नहीं है. महाराष्ट्र के किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उनके एक अलग चेहरे को सामने रखा.  

नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन नाना की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है. उन्होंने स्टार बनने की कोशिश नहीं की और फिर भी करोड़ों लोगों के दिल में स्टार बनकर रह गए.

बॉलीवुड ने कई सितारे देखे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं, जिन्हें स्टार कह देना उनके कद को छोटा कर देता है. एक ऐसा ही नाम था-नाना पाटेकर. एक्टर, डायरेक्टर, थिएटर आर्टिस्ट और सबसे बढ़कर... अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाला एक इंसान. आज वो आवाज खामोश हो गई है.  

नाना पाटेकर ने बॉलीवुड में कभी उस तरह का स्टारडम नहीं जिया, जैसा आम तौर पर बड़े सितारों से जोड़ा जाता है. न बड़े दिखावे की जरूरत, न कैमरों के सामने हर वक्त बने रहने की कोशिश. उनकी पहचान थी उनकी आवाज. इतनी सीधी, इतनी बेबाक और कई बार इतनी कड़वी कि सामने वाला असहज हो जाए, लेकिन यही नाना की सबसे बड़ी ताकत भी थी.

वो कैमरे के सामने अभिनय करते थे लेकिन कैमरा बंद होने के बाद भी अपने व्यक्तित्व में किसी किरदार की नकल नहीं करते थे. नाना की कहानी सिर्फ सिनेमा की कहानी नहीं है. महाराष्ट्र के किसानों से जुड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता ने उनके एक अलग चेहरे को सामने रखा.  

नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन नाना की सबसे बड़ी विरासत शायद यही है. उन्होंने स्टार बनने की कोशिश नहीं की और फिर भी करोड़ों लोगों के दिल में स्टार बनकर रह गए.

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