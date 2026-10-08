नहीं रहे दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर, 75 की उम्र में ली अंतिम सांस, देशभर में शोक की लहर

दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर अब इस दुनिया में नहीं रहे. पद्म श्री पुरस्कार विजेता नाना पाटेकर ने 75 साल की उम्र में गोवा में आखिरी सांस ली. सीने में तेज दर्द के बाद गोवा के मणिपाल अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया आज सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया.

नाना पाटेकर के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है. अभिनेता सियाजी शिंदे को नाना पाटेकर के निधन से जबर्दस्त झटका लगा है. नेता हो या अभिनेता या फिर आम लोग सभी ने नाना पाटेकर के निधन पर दुख जताया है. पीएम मोदी ने उनके निधन पर दुख जताते हुए X पर लिखा कि नाना पाटेकर जैसी तीव्रता, अनोखापन और दमदार मौजूदगी बहुत कम अभिनेताओं में देखने को मिलती है. नाना पाटेकर ने हर भूमिका को शानदार तरीके से और नए अंदाज में निभाया. उन्होंने ऐसे किरदार दिए, जिन्हें आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी.

आगे पीएम मोदी ने लिखा, उन्हें उनके बेबाक और स्पष्ट विचारों के लिए भी सराहा जाता था. वे अपनी बात कहने में कभी नहीं हिचकिचाते थे. हिंदी और मराठी सिनेमा में नाना पाटेकर का योगदान बहुत बड़ा था. उनके निधन से एक बड़ी कमी महसूस हो रही है. उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उनके निधन पर दुख जताया है. उन्होंने नाना के निधन को भारतीय फिल्म उद्योग के लिए अपूरणीय क्षति बताया है.

नाना पाटेकर अपनी दमदार एक्टिंग और संवाद अदायगी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने हिंदी और मराठी सिनेमा में अलग पहचान बनाई. परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक छप्पन और वेलकम जैसी फिल्मों से बहुत पहचान बनाई.