वेनेजुएला में फिर कांपी धरती, मौत का आंकड़ा बढ़ा… भारत ने ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ से भेजी राहत - VENEZUELA EARTHQUAKE
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Published : June 27, 2026 at 3:52 PM IST
दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के बाद शनिवार को 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया, जिसके झटके राजधानी कराकास और माराके तक महसूस किए गए. राहत एजेंसियों के अनुसार मृतकों की संख्या 920 तक पहुंच चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. इस बीच भारत ने मानवीय सहायता के तहत ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ शुरू किया है. भारतीय वायुसेना के दो C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से लगभग 35 टन राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं. साथ ही 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भी राहत कार्यों में सहयोग के लिए वेनेजुएला पहुंची है.
दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में 25 जून को आए विनाशकारी भूकंपों के बाद शनिवार को 4.9 तीव्रता का एक और भूकंप दर्ज किया गया, जिसके झटके राजधानी कराकास और माराके तक महसूस किए गए. राहत एजेंसियों के अनुसार मृतकों की संख्या 920 तक पहुंच चुकी है, जबकि हजारों लोग घायल हैं और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है. इस बीच भारत ने मानवीय सहायता के तहत ‘ऑपरेशन अमिस्ताद’ शुरू किया है. भारतीय वायुसेना के दो C-17 ग्लोबमास्टर विमानों से लगभग 35 टन राहत सामग्री, दवाइयां और मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं. साथ ही 41 सदस्यीय मेडिकल टीम भी राहत कार्यों में सहयोग के लिए वेनेजुएला पहुंची है.