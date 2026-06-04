होर्मुज संकट और वैश्विक ऊर्जा अस्थिरता के बीच वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस बैठक को भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा सहयोग के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों देशों के बीच तेल आपूर्ति बढ़ाने को लेकर बड़ा समझौता हो सकता है. इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी रोड्रिगेज से मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी. रिपोर्ट्स के अनुसार मई 2026 में भारत को वेनेजुएला से होने वाली कच्चे तेल की सप्लाई अप्रैल की तुलना में करीब 50 प्रतिशत बढ़ी है. दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देशों में शामिल वेनेजुएला भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.