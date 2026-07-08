केंद्र का बड़ा प्रस्ताव: दूसरे राज्य में 3 साल तक नहीं बदलना होगा वाहन का नंबर, मोटर व्हीकल नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी - BH SERIES
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 8, 2026 at 1:13 PM IST
केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है. नए ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाता है, तो अब उसे तीन साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान नियम के तहत यह सीमा एक वर्ष है. यह बदलाव विशेष रूप से नौकरी या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत (BH) सीरीज नंबर के पात्र नहीं हैं. प्रस्ताव में छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उनका निपटारा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से करने का भी प्रावधान है, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा.
केंद्र सरकार ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में अहम बदलावों का प्रस्ताव रखा है. नए ड्राफ्ट के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी को दूसरे राज्य में ले जाता है, तो अब उसे तीन साल तक वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बदलने की जरूरत नहीं होगी. वर्तमान नियम के तहत यह सीमा एक वर्ष है. यह बदलाव विशेष रूप से नौकरी या अन्य कारणों से दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है, खासकर उन लोगों के लिए जो भारत (BH) सीरीज नंबर के पात्र नहीं हैं. प्रस्ताव में छोटे ट्रैफिक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने और उनका निपटारा अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से करने का भी प्रावधान है, जिससे अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम हो सकेगा.