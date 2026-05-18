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10 साल बाद केरल में सत्ता परिवर्तन…पिनाराई युग खत्म…वीडी सतीशन बने नए मुख्यमंत्री - VD SATHEESAN

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10 साल बाद केरल में सत्ता परिवर्तन (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 18, 2026 at 4:10 PM IST

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केरल में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर ने उन्हें और नई कैबिनेट को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही सीपीआई-एम नेता पिनाराई विजयन का दस साल पुराना शासन समाप्त हो गया और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) फिर सत्ता में लौट आया. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी ने इसे कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक जीत बताया। समारोह में भारी भीड़ और कड़े सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले.

केरल में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन हो गया है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. राज्यपाल राजेंद्र वी आर्लेकर ने उन्हें और नई कैबिनेट को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही सीपीआई-एम नेता पिनाराई विजयन का दस साल पुराना शासन समाप्त हो गया और कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) फिर सत्ता में लौट आया. शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे. डीके शिवकुमार और रेवंत रेड्डी ने इसे कांग्रेस की बड़ी राजनीतिक जीत बताया। समारोह में भारी भीड़ और कड़े सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले.

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