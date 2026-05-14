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केरल को मिला नया मुख्यमंत्री… वी.डी. सतीशन संभालेंगे राज्य की कमान - VD SATHEESAN

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केरल को मिला नया मुख्यमंत्री (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 14, 2026 at 9:10 PM IST

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वी.डी. सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर एलडीएफ सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले सतीशन ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चेयरमैन के रूप में पहचान बनाई थी. 2001 में पहली बार परवूर सीट जीतने के बाद से वह लगातार विधायक बने हुए हैं. 2021 में विपक्ष के नेता बनने के बाद उन्होंने यूडीएफ को कई अहम चुनावी जीत दिलाई. साफ छवि, मजबूत संगठन क्षमता और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के कारण उन्हें पार्टी और जनता का भरोसा मिला. अब उनके नेतृत्व में कांग्रेस केरल में नई सरकार बनाने जा रही है.

वी.डी. सतीशन को केरल का नया मुख्यमंत्री चुना गया है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने विधानसभा चुनाव में 140 में से 102 सीटें जीतकर एलडीएफ सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया. छात्र राजनीति से करियर शुरू करने वाले सतीशन ने महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी छात्र संघ के चेयरमैन के रूप में पहचान बनाई थी. 2001 में पहली बार परवूर सीट जीतने के बाद से वह लगातार विधायक बने हुए हैं. 2021 में विपक्ष के नेता बनने के बाद उन्होंने यूडीएफ को कई अहम चुनावी जीत दिलाई. साफ छवि, मजबूत संगठन क्षमता और जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव के कारण उन्हें पार्टी और जनता का भरोसा मिला. अब उनके नेतृत्व में कांग्रेस केरल में नई सरकार बनाने जा रही है.

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