Video: बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी पर होली उत्सव शुरू, 40 दिनों तक उड़ेगा गुलाल अबीर - VASANT PANCHAMI
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 2:12 PM IST
मथुरा: पूरे देशभर में आज (23 जनवरी) शुक्रवार को वसंत पंचमी मनाया जा रहा है. वहीं, वृंदावन में वसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पूरे ब्रज में 40 दिनों तक मनाए जाने वाली होली की शुरुआत वसंत पंचमी (आज) से प्रारंभ हो गई है. वहीं, श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित सभी मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल लगाकर वसंत पंचमी हरसुल उल्लास के साथ मनाई जा रही है. श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण को पीले रंग से सजावट की गई है. आरती होने के बाद ठाकुर जी को गुलाल लगाया गया, जो 40 दिनों तक खोली खोली जाएगी.
