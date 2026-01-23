ETV Bharat / Videos

बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी पर होली उत्सव शुरू, 40 दिनों तक उड़ेगा गुलाल अबीर

बांके बिहारी मंदिर में वसंत पंचमी की हुई शुरुआत (Video Credit; ETV Bharat)

Published : January 23, 2026 at 2:12 PM IST

Published : January 23, 2026 at 2:12 PM IST

मथुरा: पूरे देशभर में आज (23 जनवरी) शुक्रवार को वसंत पंचमी मनाया जा रहा है. वहीं, वृंदावन में वसंत पंचमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. पूरे ब्रज में 40 दिनों तक मनाए जाने वाली होली की शुरुआत वसंत पंचमी (आज) से प्रारंभ हो गई है. वहीं, श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर सहित सभी मंदिरों में ठाकुर जी को गुलाल लगाकर वसंत पंचमी हरसुल उल्लास के साथ मनाई जा रही है. श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर प्रांगण को पीले रंग से सजावट की गई है. आरती होने के बाद ठाकुर जी को गुलाल लगाया गया, जो 40 दिनों तक खोली खोली जाएगी.  

