नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट कैंपस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दो दिवसीय ‘वरदान’ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भावपूर्ण समापन हुआ. इस फेस्टिवल में देशभर से आए फिल्म निर्माताओं ने देहदान और अंगदान जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित 71 फिल्मों का प्रदर्शन किया. समापन समारोह में सांसद एवं अभिनेता मनोज तिवारी ने एक भावुक गीत प्रस्तुत किया, जिसने पूरे सभागार को भाव-विभोर कर दिया. गीत की पंक्तियों के साथ वातावरण ऐसा बना कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं. अपने संबोधन में मनोज तिवारी ने कहा कि देहदान केवल दान नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए फिल्म निर्माताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता फैलाने में मील का पत्थर साबित होंगे.