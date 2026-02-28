ETV Bharat / Videos

'वरदान' इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल नम आंखों के साथ हुआ सम्पन्न, मनोज तिवारी ने गाया भावुक गीत - VARDAAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
मनोज तिवारी ने गाया भावुक गीत (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 28, 2026 at 11:24 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट कैंपस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दो दिवसीय ‘वरदान’ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भावपूर्ण समापन हुआ. इस फेस्टिवल में देशभर से आए फिल्म निर्माताओं ने देहदान और अंगदान जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित 71 फिल्मों का प्रदर्शन किया. समापन समारोह में सांसद एवं अभिनेता मनोज तिवारी ने एक भावुक गीत प्रस्तुत किया, जिसने पूरे सभागार को भाव-विभोर कर दिया. गीत की पंक्तियों के साथ वातावरण ऐसा बना कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं. अपने संबोधन में मनोज तिवारी ने कहा कि देहदान केवल दान नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए फिल्म निर्माताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता फैलाने में मील का पत्थर साबित होंगे.

नई दिल्ली: दिल्ली के ईस्ट कैंपस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में दो दिवसीय ‘वरदान’ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का भावपूर्ण समापन हुआ. इस फेस्टिवल में देशभर से आए फिल्म निर्माताओं ने देहदान और अंगदान जैसे संवेदनशील विषय पर आधारित 71 फिल्मों का प्रदर्शन किया. समापन समारोह में सांसद एवं अभिनेता मनोज तिवारी ने एक भावुक गीत प्रस्तुत किया, जिसने पूरे सभागार को भाव-विभोर कर दिया. गीत की पंक्तियों के साथ वातावरण ऐसा बना कि कई लोगों की आंखें नम हो गईं. अपने संबोधन में मनोज तिवारी ने कहा कि देहदान केवल दान नहीं, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी सेवा है. उन्होंने देश के विभिन्न राज्यों से आए फिल्म निर्माताओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयास समाज में जागरूकता फैलाने में मील का पत्थर साबित होंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

VARDAAN FILM FESTIVAL CONCLUDES
BJP MP MANOJ TIWARI
MANOJ TIWARI EMOTIONAL SONG
वरदान फिल्म फेस्टिवल
VARDAAN INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Delhi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

न्याय और जनसेवा मेगा विधिक शिविर आयोजित

नोएडा शिल्प हाट में न्याय और जनसेवा मेगा विधिक शिविर आयोजित, लोगों को किया गया जागरूक

February 22, 2026 at 8:15 PM IST
आज से शुरू हुआ रैपिड रेल

आज से शुरू हुआ रैपिड रेल,दिल्ली से मेरठ जाना हुआ आसान, केंद्रीय मंत्री खट्टर और दिल्ली के LG ने की शुरुआत

February 22, 2026 at 4:03 PM IST
भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका

गाजियाबाद में भाजपा ने राहुल गांधी का पुतला फूंका, कहा- देश की छवि को धूमिल करना चाहती है कांग्रेस

February 21, 2026 at 5:54 PM IST
गीता कॉलोनी में अटल कैंटीन

गीता कॉलोनी में LG और सीएम ने किया अटल कैंटीन का उद्घाटन, नाकामियों को छुपाने के लिए प्रसाशन नें लगाया पर्दा

February 19, 2026 at 8:27 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.