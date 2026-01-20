ETV Bharat / Videos

सैंड आर्टिस्ट ने मणिकर्णिका घाट के दर्द को उकेरा, सरकार से संरक्षण की मांग - VARANASI NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
सैंड आर्टिस्टों ने रेत पर उकेरी शानदार कलाकृतियां. (Video Credit; ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 2:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी के रविदास घाट पर, रेत पर कलाकारों ने गुरु राम छाटपार के 81वें जन्मदिवस पर अपनी कला का प्रदर्शन किया. छात्रों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को रेत पर उकेरा, क्रिकेट से लेकर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद और महापुरुषों की तस्वीरें बालू पर बनाई गईं. इसमें लगभग 400 कलाकारों ने भाग लिया. रेत के माध्यम से नवीन, प्रयोगात्मक, मूर्तिशिल्पों की रचना की गई. खुली प्रकृति, बहती गंगा की धारा और रेत के मैदान के बीच कलाकारों की उंगलियों से आकार लेती कलाकृतियां दर्शकों के लिए रोमांचक और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बता दें, सोमवार को राम छाटपार शिल्पन्यास भारत द्वारा 'रेत में आकृति की खोज’ कार्यक्रम का 24 वां वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया. इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए ललित कला के छात्र एवं कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विभिन्न आयु वर्ग और बैकग्राउंड से आए कलाकार, पूरे मन से अपनी आर्ट को बनाने में जुटे दिखाई दिए. कार्यक्रम में कला-प्रेमी, साहित्यकार और प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित हुए.

वाराणसी के रविदास घाट पर, रेत पर कलाकारों ने गुरु राम छाटपार के 81वें जन्मदिवस पर अपनी कला का प्रदर्शन किया. छात्रों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को रेत पर उकेरा, क्रिकेट से लेकर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद और महापुरुषों की तस्वीरें बालू पर बनाई गईं. इसमें लगभग 400 कलाकारों ने भाग लिया. रेत के माध्यम से नवीन, प्रयोगात्मक, मूर्तिशिल्पों की रचना की गई. खुली प्रकृति, बहती गंगा की धारा और रेत के मैदान के बीच कलाकारों की उंगलियों से आकार लेती कलाकृतियां दर्शकों के लिए रोमांचक और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बता दें, सोमवार को राम छाटपार शिल्पन्यास भारत द्वारा 'रेत में आकृति की खोज’ कार्यक्रम का 24 वां वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया. इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए ललित कला के छात्र एवं कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विभिन्न आयु वर्ग और बैकग्राउंड से आए कलाकार, पूरे मन से अपनी आर्ट को बनाने में जुटे दिखाई दिए. कार्यक्रम में कला-प्रेमी, साहित्यकार और प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित हुए.

For All Latest Updates

TAGGED:

VARANASI SAND ARTIST
SAND ART MANIKARNIKA GHAT VIVAD
VARANASI STUDENTS DOING SAND ART
SAND SCULPTURES SOCIAL MESSAGES
VARANASI NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

...view details

संबंधित ख़बरें

खूब थिरके आईआईटीयंस

VIDEO: IIT-BHU में मोहित चौहान की 'तुम से ही दिन होता है' पर खूब थिरके आईआईटीयंस

January 18, 2026 at 5:31 PM IST
कानपुर में पंजाबी सिंगर गुरदास मान का जादू

Watch: पंजाबी सिंगर गुरदास मान ने फैंस गीतों पर ऐसे झुमाया...

December 21, 2025 at 1:40 PM IST
लखनऊ कॉन्सर्ट में यो यो हनी सिंह.

लखनऊ कॉन्सर्ट में पहुंचे यो यो हनी सिंह को सुनने उमड़े फैन्स, युवाओं ने जमकर उठाया लुत्फ

November 23, 2025 at 8:14 AM IST
Photo Credit; ETV Bharat

वंदे भारत का पहला सफर; यात्री बोले- मजा आ गया, अब जल्दी पहुंचेंगे मंजिल तक

November 8, 2025 at 12:30 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.