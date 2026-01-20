सैंड आर्टिस्ट ने मणिकर्णिका घाट के दर्द को उकेरा, सरकार से संरक्षण की मांग - VARANASI NEWS
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 20, 2026 at 2:47 PM IST
वाराणसी के रविदास घाट पर, रेत पर कलाकारों ने गुरु राम छाटपार के 81वें जन्मदिवस पर अपनी कला का प्रदर्शन किया. छात्रों ने विभिन्न सामाजिक मुद्दों को रेत पर उकेरा, क्रिकेट से लेकर, अहमदाबाद प्लेन क्रैश, मणिकर्णिका घाट मूर्ति विवाद और महापुरुषों की तस्वीरें बालू पर बनाई गईं. इसमें लगभग 400 कलाकारों ने भाग लिया. रेत के माध्यम से नवीन, प्रयोगात्मक, मूर्तिशिल्पों की रचना की गई. खुली प्रकृति, बहती गंगा की धारा और रेत के मैदान के बीच कलाकारों की उंगलियों से आकार लेती कलाकृतियां दर्शकों के लिए रोमांचक और आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. बता दें, सोमवार को राम छाटपार शिल्पन्यास भारत द्वारा 'रेत में आकृति की खोज’ कार्यक्रम का 24 वां वार्षिक कार्यक्रम मनाया गया. इसमें काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सहित गोरखपुर, आजमगढ़, लखनऊ, इलाहाबाद तथा देश के विभिन्न राज्यों से आए ललित कला के छात्र एवं कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. विभिन्न आयु वर्ग और बैकग्राउंड से आए कलाकार, पूरे मन से अपनी आर्ट को बनाने में जुटे दिखाई दिए. कार्यक्रम में कला-प्रेमी, साहित्यकार और प्रतिष्ठित नागरिक भी उपस्थित हुए.
