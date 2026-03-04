ETV Bharat / Videos

VIDEO; काशी के नमो घाट पर कवियों ने शंकराचार्य और ट्रंप पर चलाए व्यंग्य बाण - HOLI AT NAMO GHAT

काशी के नमो घाट पर होली की मस्ती. (Video Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 4, 2026 at 11:12 AM IST

वाराणसी : रंगों के त्योहार होली पर व्यंग्य और मजाक न हो तो मजा थोड़ा अधूरा सा लगता है. होली में हंसी ठिठोली के बीच व्यंग्य की परंपरा काशी के नमो घाट पर देखने को मिली. नमो घाट पर कवियों, साहित्यकारों के साथ लोक गायक का जमघट मस्ती करते दिखा. इस दौरान साहित्यकार बद्री विशाल, राजेंद्र त्रिवेदी सहित कई कलाकारों और कवियों ने व्यंग्य की फुहारों से सब गुदगुदाया. रंगों भरी प्रतिक्रिया के साथ भंग, ठंडई, रंग गुलाल-अबीर के इंतजाम से माहौल मस्ती भरा रहा. काशी में होली पर एक अलग ही उत्साह रहता है. यहां होली की शुरुआत रंगभरी एकादशी से हो जाती है. इस दिन मान्यता के अनुरूप शिव भक्त भोलेनाथ को पहला गुलाल अर्पित कर जमकर होली खेलते हैं. इस बार 10 मार्च को रंगभरी एकादशी मनाई जाएगी. 

VARANASI HOLI 2026
HOLI IN KASHI
HOLI 2026
काशी में होली का उल्लास
HOLI AT NAMO GHAT

ETV Bharat Uttar Pradesh Team

संपादक की पसंद

