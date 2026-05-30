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वाराणसी में लौटेगी पुराने दौर की पहचान, चौराहों पर लगेंगे विंटेज ट्रैफिक बूथ और विरासत घड़ियां - VARANASI HERITAGE

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Varanasi heritage restoration project (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 30, 2026 at 8:22 PM IST

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वाराणसी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में सामने लाने के लिए नगर निगम ने विशेष सौंदर्यीकरण अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर पुराने दौर की याद दिलाने वाले विंटेज ट्रैफिक बूथ और बड़ी पारंपरिक घड़ियां स्थापित की जा रही हैं. नगर निगम ने अगले एक वर्ष में करीब 30 प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का लक्ष्य तय किया है. अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य आधुनिक विकास के साथ काशी की विरासत को संरक्षित करना है. स्थानीय लोग भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और मानते हैं कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी तथा पर्यटकों को पुराने बनारस की झलक देखने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही शहर की ऐतिहासिक इमारतों के कायाकल्प की भी योजना बनाई जा रही है.

वाराणसी की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को नए रूप में सामने लाने के लिए नगर निगम ने विशेष सौंदर्यीकरण अभियान शुरू किया है. इस पहल के तहत शहर के प्रमुख चौराहों पर पुराने दौर की याद दिलाने वाले विंटेज ट्रैफिक बूथ और बड़ी पारंपरिक घड़ियां स्थापित की जा रही हैं. नगर निगम ने अगले एक वर्ष में करीब 30 प्रमुख चौराहों के पुनर्विकास और सौंदर्यीकरण का लक्ष्य तय किया है. अधिकारियों का कहना है कि परियोजना का उद्देश्य आधुनिक विकास के साथ काशी की विरासत को संरक्षित करना है. स्थानीय लोग भी इस पहल का स्वागत कर रहे हैं और मानते हैं कि इससे शहर की सुंदरता बढ़ेगी तथा पर्यटकों को पुराने बनारस की झलक देखने का अवसर मिलेगा. इसके साथ ही शहर की ऐतिहासिक इमारतों के कायाकल्प की भी योजना बनाई जा रही है.

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