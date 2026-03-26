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बिहार के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य, सरकार ने जारी किया आदेश - VANDE MATARAM MANDATORY IN BIHAR

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सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 26, 2026 at 5:06 PM IST

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बिहार के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर नीतीश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरुरी होगा. आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों में प्रर्थना सभा के दौरान कम से एक सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगीत अनिवार्य किया जाए. साथ ही राष्ट्रीय पर्व, सरकारी कार्यक्रम और महत्वपूर्ण मौकों पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को जरुरी किया गया है. वहीं लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है. 28 जनवरी 2026 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रगीत के सम्मान और गायन को लेकर निर्देश जारी किया था. जिसमें राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के पूरे छह छंदों को आधिकारिक संस्करण घोषित किया गया है. इसे राष्ट्रपति के कार्यक्रमों, पुरस्कार समारोहों, स्कूलों और अन्य सरकारी आयोजनों में अनिवार्य बनाया गया है.

बिहार के सरकारी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य कर दिया गया है. इसको लेकर नीतीश सरकार ने आदेश जारी कर दिया है. स्कूलों में प्रार्थना के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरुरी होगा. आदेश में कहा गया है कि सभी स्कूलों में प्रर्थना सभा के दौरान कम से एक सप्ताह में एक दिन राष्ट्रगीत अनिवार्य किया जाए. साथ ही राष्ट्रीय पर्व, सरकारी कार्यक्रम और महत्वपूर्ण मौकों पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को जरुरी किया गया है. वहीं लापरवाही पर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है. 28 जनवरी 2026 को केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रगीत के सम्मान और गायन को लेकर निर्देश जारी किया था. जिसमें राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के पूरे छह छंदों को आधिकारिक संस्करण घोषित किया गया है. इसे राष्ट्रपति के कार्यक्रमों, पुरस्कार समारोहों, स्कूलों और अन्य सरकारी आयोजनों में अनिवार्य बनाया गया है.

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