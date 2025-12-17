ETV Bharat / Videos

इथियोपिया में गूंजा ‘वंदे मातरम्’ पीएम मोदी बोले – गहरा असर करने वाला पल - VANDE MATARAM ECHOED IN ETHIOPIA

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 17, 2025 at 7:38 PM IST

इथियोपिया की धरती पर जब गूंजा भारत का ‘वंदे मातरम्’, तो ये पल  बेहद खास बन गया. इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने पीएम मोदी के सम्मान में भोज रखा. जिसमें इथियोपियाई कलाकारों ने भारत के राष्ट्रीय गीत की खूबसूरत प्रस्तुति दी. मोदी अपनी पहली इथियोपिया यात्रा पर पहुंचे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस प्रस्तुति से बेहद प्रभावित दिखे. तालियों के साथ उन्होंने कलाकारों का हौसला बढ़ाया. पीएम मोदी ने इसे गहरा असर करने वाला पल बताया. ये पल इसलिए भी खास था.क्योंकि भारत इस साल वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ मना रहा है. प्रधानमंत्री मोदी अपनी चार दिवसीय तीन देशों की यात्रा के तहत इथियोपिया पहुंचे हैं.

