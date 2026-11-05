उत्तरकाशी में दर्दनाक सड़क हादसा: गंगोत्री हाईवे पर गहरी खाई और नदी में गिरी इनोवा कार, चार की मौत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। यहाँ एक अनियंत्रित इनोवा कार गहरी खाई से होते हुए सीधे उफनती नदी में जा समाई। इस भीषण दुर्घटना में चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को सुरक्षित निकालकर अस्पताल पहुँचाया गया है। कार में सवार सभी यात्री गुजरात के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद दो अन्य लोग अभी भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस के साथ-साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें संयुक्त रूप से गहन सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। दुर्गम इलाका और नदी का तेज बहाव होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है।