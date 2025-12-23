जिम कार्बेट नेशनल पार्क को फुजीफिल्म का उपहार, कंपनी ने जिम कॉर्बेट को दी अत्याधुनिक मशीन - FUJIFILM GITS JIM CARBETT
Published : December 23, 2025 at 10:47 PM IST
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को अत्याधुनिक चिकित्सा परीक्षण उपकरण के रूप में एक उपहार प्राप्त हुआ है. जापान की कंपनी फुजीफिल्म ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत राष्ट्रीय अभ्यारण्य को एक ऐसी मशीन दी है जो पार्क के वन्यजीवों के रक्त और अन्य चिकित्सा मापदंडों का विश्लेषण करती है. इसका उद्देश्य पशु चिकित्सा देखभाल और रोकथाम केंद्र स्थापित करना और एक मजबूत चिकित्सा प्रणाली का निर्माण करना है
जिम कॉर्बेट पार्क के निदेशक ने कहा कि पहले नमूनों की जांच के लिए बहुत दूर भेजना पड़ता था लेकिन नए उपकरण की मदद से सभी परीक्षण ढिकाला स्थित बचाव केंद्र में ही किए जा सकेंगे. अधिकारियों ने कहा कि नए उपकरण से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जानवरों की तेजी से जांच करने और चिकित्सा देखभाल में सुधार करने में मदद मिलेगी.
