ETV Bharat / Videos

उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल में बड़ा हादसा, 7 की मौत; सेना और NDRF का रेस्क्यू जारी - CM PUSHKAR SINGH DHAMI

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
UTTARAKHAND CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT LATEST NEWS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 14, 2026 at 12:56 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. मायापुर में टीएचडीसी (THDC) की निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी का रिसाव और भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अब भी फंसे हुए हैं. राहत और बचाव दल ने 12 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिनमें से 11 घायलों का इलाज गोपेश्वर के जिला अस्पताल में चल रहा है.

घटनास्थल पर सेना, NDRF, SDRF, फायर सर्विस और ITBP के जवान लगातार चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात और राहत कार्यों का जायजा लिया है. टनल में मलबा और पानी भरने के कारण आ रही दिक्कतों और इस दर्दनाक हादसे की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

उत्तराखंड के चमोली जिले के पीपलकोटी में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है. मायापुर में टीएचडीसी (THDC) की निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी का रिसाव और भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग अब भी फंसे हुए हैं. राहत और बचाव दल ने 12 लोगों को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया है, जिनमें से 11 घायलों का इलाज गोपेश्वर के जिला अस्पताल में चल रहा है.

घटनास्थल पर सेना, NDRF, SDRF, फायर सर्विस और ITBP के जवान लगातार चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं. राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद मौके पर पहुंचकर हालात और राहत कार्यों का जायजा लिया है. टनल में मलबा और पानी भरने के कारण आ रही दिक्कतों और इस दर्दनाक हादसे की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें.

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTARAKHAND NEWS
PEEPALKOTI
RESCUE OPERATION
CM PUSHKAR SINGH DHAMI
CHAMOLI TUNNEL ACCIDENT

संबंधित ख़बरें

11 हजार करोड़ के राजस्व पर खतरा!

11 हजार करोड़ के राजस्व पर खतरा! खान संशोधन बिल के खिलाफ CM हेमंत सोरेन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी

August 14, 2026 at 6:20 PM IST
CJI सूर्यकांत ने BCI के सर्कुलर पर जताई नाराजगी

CJI सूर्यकांत ने BCI के सर्कुलर पर जताई नाराजगी, बोले- इसमें आपका कोई काम नहीं, यह मामला मेरे और छात्रों के बीच का है

August 14, 2026 at 5:52 PM IST
पीएम मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को किया नमन

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस: पीएम मोदी ने बंटवारे के पीड़ितों को किया नमन

August 14, 2026 at 4:29 PM IST
SCOTT MORRISON ON INDIA SPACE ECONOMY AND FUTURE

'अगले 2-3 दशकों में बड़ी अंतरिक्ष ताकत बनेगा भारत', पूर्व ऑस्ट्रेलियाई PM स्कॉट मॉरिसन का बड़ा दावा

August 14, 2026 at 2:15 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.