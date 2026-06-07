ETV Bharat / Videos

'कैरी मी बैक' अभियान: केदारनाथ को प्रदूषण मुक्त रखने की बड़ी पहल, श्रद्धालु बनेंगे स्वच्छता अभियान के भागीदार - CARRY ME BACK CAMPAIGN

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
केदारनाथ को प्रदूषण मुक्त रखने की बड़ी पहल (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 7, 2026 at 3:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

कैरी मी बैक यानी 'मुझे वापस ले चलो'.. ऐसा लगता है कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कूड़े के ढेरों तब्दील हो चुकीं प्लास्टिक के थैले और दूसरी चीजें यही गुहार लगा रही हैं. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए एक नए अभियान के पीछे यही संदेश है. इस पहल का मकसद सीधा-सा है – केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे ऐसी कोई भी चीज पीछे न छोड़ें जो बाद में कूड़ा बन जाए. अब उनसे यह उम्मीद की जाएगी कि वे ऐसे सूखे कूड़े को गौरीकुंड में बने तयशुदा कलेक्शन सेंटरों तक लाने में सहयोग करेंगे.  

हिमालयी तीर्थस्थल केदारनाथ धाम पर बढ़ती भीड़ अपने साथ सूखे कचरे के प्रबंधन की चुनौती भी लेकर आई है. ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि कचरे के ढेर हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं.

कैरी मी बैक यानी 'मुझे वापस ले चलो'.. ऐसा लगता है कि पर्यटन और धार्मिक स्थलों पर कूड़े के ढेरों तब्दील हो चुकीं प्लास्टिक के थैले और दूसरी चीजें यही गुहार लगा रही हैं. उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन द्वारा शुरू किए गए एक नए अभियान के पीछे यही संदेश है. इस पहल का मकसद सीधा-सा है – केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों को इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे ऐसी कोई भी चीज पीछे न छोड़ें जो बाद में कूड़ा बन जाए. अब उनसे यह उम्मीद की जाएगी कि वे ऐसे सूखे कूड़े को गौरीकुंड में बने तयशुदा कलेक्शन सेंटरों तक लाने में सहयोग करेंगे.  

हिमालयी तीर्थस्थल केदारनाथ धाम पर बढ़ती भीड़ अपने साथ सूखे कचरे के प्रबंधन की चुनौती भी लेकर आई है. ऐसे में अधिकारी यह सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहे हैं कि कचरे के ढेर हिमालय के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाएं.

For All Latest Updates

TAGGED:

CARRY ME BACK CAMPAIGN
POLLUTION FREE KEDARNATH
CAMPAIGN AGAINST POLLUTION
कैरी मी बैक अभियान
CARRY ME BACK CAMPAIGN

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

IIT-NIT काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति

CBSE की OSM से परेशान छात्रों के लिए बड़ी राहत, IIT-NIT काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति

June 6, 2026 at 10:16 PM IST
कोर्ट का समय खत्म.. कहां हैं खान सर?

पटना के खान सर पर सस्पेंस बरकरार, कोर्ट का समय खत्म.. कहां हैं खान सर?

June 6, 2026 at 9:23 PM IST
US strikes Iranian radar sites near Hormuz Strait

होर्मुज में बढ़ा तनाव: अमेरिका ने ईरानी रडार साइट्स को बनाया निशाना, जवाब में ईरान ने दागीं मिसाइलें

June 6, 2026 at 8:58 PM IST
पटना समेत इन शहरों को जोड़ेगी नई सुविधा

अब बुलेट ट्रेन से दिल्ली से सिलीगुड़ी का भी होगा सफर, पटना समेत इन शहरों को जोड़ेगी नई सुविधा

June 6, 2026 at 8:25 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.