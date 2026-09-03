उत्तर प्रदेश: जन्माष्टमी के लिए मथुरा सज-धजकर तैयार, श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : September 3, 2026 at 9:33 PM IST
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माने जाने वाले पवित्र शहर मथुरा को जन्माष्टमी के लिए सजाया-संवारा जा रहा है. पवित्र नगरी के 22 प्रमुख चौराहों पर फूलों से सजावट की गई है, साथ ही सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं. शाम होते ही शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा जाता है। इस दौरान उत्सव का माहौल देखने लायक होता है. जिला प्रशासन पर्यावरण के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तैयारियों में जुटा है. भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पर्व से पहले ही श्रद्धालुओं का मथुरा पहुंचना शुरू हो गया है। शहर में की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इंतजामों की सराहना कर रहे हैं.
भगवान कृष्ण की जन्मस्थली माने जाने वाले पवित्र शहर मथुरा को जन्माष्टमी के लिए सजाया-संवारा जा रहा है. पवित्र नगरी के 22 प्रमुख चौराहों पर फूलों से सजावट की गई है, साथ ही सेल्फी प्वाइंट भी बनाए गए हैं. शाम होते ही शहर रंग-बिरंगी रोशनी से जगमगा जाता है। इस दौरान उत्सव का माहौल देखने लायक होता है. जिला प्रशासन पर्यावरण के प्रति जागरूकता को ध्यान में रखते हुए जन्माष्टमी का पर्व मनाने की तैयारियों में जुटा है. भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के इस पर्व से पहले ही श्रद्धालुओं का मथुरा पहुंचना शुरू हो गया है। शहर में की गई तैयारियों और व्यवस्थाओं को देखकर श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और इंतजामों की सराहना कर रहे हैं.