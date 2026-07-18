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उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026: लखनऊ में आमों की बहार, किसानों की आय और निर्यात को मिली नई पहचान! - YOGI ADITYANATH

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UTTAR PRADESH MANGO FESTIVAL 2026 HIGHLIGHTS (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 18, 2026 at 8:47 PM IST

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राजधानी लखनऊ में आयोजित 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026' में आमों की विविध प्रजातियों का अद्भुत संगम देखने को मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और यूपी के आम को वैश्विक स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करना है. महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, चौसा और आम्रपाली जैसी 800 से अधिक पारंपरिक व नई किस्मों का प्रदर्शन किया गया. वर्तमान में यूपी का आम 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है. रिकॉर्ड 1501 प्रतिभागियों की उपस्थिति और आम से बने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी ने इस आयोजन को भव्य बना दिया. यह पहल राज्य में कृषि निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

राजधानी लखनऊ में आयोजित 'उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026' में आमों की विविध प्रजातियों का अद्भुत संगम देखने को मिला. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और यूपी के आम को वैश्विक स्तर पर ब्रांड के रूप में स्थापित करना है. महोत्सव में दशहरी, लंगड़ा, चौसा और आम्रपाली जैसी 800 से अधिक पारंपरिक व नई किस्मों का प्रदर्शन किया गया. वर्तमान में यूपी का आम 30 से अधिक देशों में निर्यात किया जा रहा है. रिकॉर्ड 1501 प्रतिभागियों की उपस्थिति और आम से बने विभिन्न उत्पादों की प्रदर्शनी ने इस आयोजन को भव्य बना दिया. यह पहल राज्य में कृषि निर्यात और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नई क्रांति लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

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