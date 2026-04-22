उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गर्म पश्चिमी हवाएं और सक्रिय मौसम तंत्र की कमी इसकी मुख्य वजह है. अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है, हालांकि बाद में हल्की राहत मिल सकती है. वाराणसी में इसका असर साफ दिख रहा है, जहां गंगा घाट दिन में लगभग खाली हो गए हैं और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. इस गर्मी ने पर्यटन और स्थानीय रोजगार, खासकर नाविकों की आय को भी प्रभावित किया है.