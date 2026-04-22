ETV Bharat / Videos

अप्रैल में ही तपिश का प्रहार… उत्तर प्रदेश में 45°C के करीब पारा, लू से जनजीवन बेहाल - UP HEATWAVE

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
अप्रैल में ही तपिश का प्रहार (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 22, 2026 at 4:45 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गर्म पश्चिमी हवाएं और सक्रिय मौसम तंत्र की कमी इसकी मुख्य वजह है. अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है, हालांकि बाद में हल्की राहत मिल सकती है. वाराणसी में इसका असर साफ दिख रहा है, जहां गंगा घाट दिन में लगभग खाली हो गए हैं और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. इस गर्मी ने पर्यटन और स्थानीय रोजगार, खासकर नाविकों की आय को भी प्रभावित किया है.

उत्तर प्रदेश में अप्रैल महीने में ही भीषण गर्मी और लू का असर देखने को मिल रहा है, जहां कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, गर्म पश्चिमी हवाएं और सक्रिय मौसम तंत्र की कमी इसकी मुख्य वजह है. अगले कुछ दिनों में तापमान और बढ़ने की आशंका है, हालांकि बाद में हल्की राहत मिल सकती है. वाराणसी में इसका असर साफ दिख रहा है, जहां गंगा घाट दिन में लगभग खाली हो गए हैं और लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ रहा है. इस गर्मी ने पर्यटन और स्थानीय रोजगार, खासकर नाविकों की आय को भी प्रभावित किया है.

For All Latest Updates

TAGGED:

UTTAR PRADESH TEMPERATURE
IMD WARNING
VARANASI HEAT
INDIA SUMMER 2026
UP HEATWAVE

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

...view details

संबंधित ख़बरें

Pahalgam attack anniversary PM Modi statement terrorism India

पहलगाम हमले की बरसी पर नरेंद्र मोदी का संकल्प- आतंकवाद के आगे नहीं झुकेगा भारत

April 22, 2026 at 4:33 PM IST
Kedarnath temple kapat opening 22 April 2026 full ceremony

मंत्रोच्चार के बीच खुले केदारनाथ मंदिर के कपाट… CM पुष्कर सिंह धामी ने की पूजा

April 22, 2026 at 4:26 PM IST
सलाना प्रवास पर गुर्जर और बकरवाल जनजातियां

जम्मू-कश्मीर में सलाना प्रवास पर गुर्जर और बकरवाल जनजातियां, खराब मौसम की वजह से बढ़ी परेशानी

April 21, 2026 at 11:06 PM IST
कहा, बंगाल को घुसपैठियों से कराएंगे मुक्त

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026: कुर्सियांग और पूर्व मेदनीपुर में अमित शाह की हुंकार... कहा, बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त कराने का है ये चुनाव

April 21, 2026 at 10:53 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.