प्रयागराज में पारंपरिक चूल्हों की बढ़ी मांग, लोग एहतियातन मिट्टी के चूल्हे खरीदना कर रहे हैं पसंद - DEMAND FOR TRADITIONAL STOVES
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Published : April 6, 2026 at 6:44 PM IST
कुछ महीने पहले तक चलन से तकरीबन बाहर हो चुके मिट्टी के चूल्हों और अंगीठियों की मांग इन दिनों काफी बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाजारों में पारंपरिक चूल्हे फिर से नजर आने लगे हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण रसोई गैस की आपूर्ति में कमी की वजह से इन चूल्हों की मांग फिर से होने लगी है. दुकानदारों का कहना है कि यह रुझान सभी बाजारों में दिखाई दे रहा है और कोयले की बिक्री में भी तेज़ी आई है.
एक तरफ रसोई में बीते दौर के चूल्हों के बीच सरकार का दावा है कि उसने पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है. खास तौर पर घरों और आवश्यक सेवाओं के साथ साथ रिफाइनरी में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा एलपीजी रिफिल अंतराल को बढ़ाकर मांग का भी प्रबंधन करने की कोशिश की है.
कुछ महीने पहले तक चलन से तकरीबन बाहर हो चुके मिट्टी के चूल्हों और अंगीठियों की मांग इन दिनों काफी बढ़ गई है. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बाजारों में पारंपरिक चूल्हे फिर से नजर आने लगे हैं. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण रसोई गैस की आपूर्ति में कमी की वजह से इन चूल्हों की मांग फिर से होने लगी है. दुकानदारों का कहना है कि यह रुझान सभी बाजारों में दिखाई दे रहा है और कोयले की बिक्री में भी तेज़ी आई है.
एक तरफ रसोई में बीते दौर के चूल्हों के बीच सरकार का दावा है कि उसने पाइपलाइन से आने वाली प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है. खास तौर पर घरों और आवश्यक सेवाओं के साथ साथ रिफाइनरी में उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके अलावा एलपीजी रिफिल अंतराल को बढ़ाकर मांग का भी प्रबंधन करने की कोशिश की है.