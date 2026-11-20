91 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. योगी आदित्यनाथ के भाई महेंद्र ने ईटीवी भारत से फोन पर इस खबर की पुष्टि की. सावित्री देवी पंचूर गांव में ही रहती थीं.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावित्री देवी के निधन पर दुख जताया है और शोकाकुल परिजनों को सांत्वना दी है. वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने X पर लिखा, 'उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता सावित्री देवी का निधन बहुत दी दुखद है. मां का जाना ऐसी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है. दुख की इस घड़ी में योगी जी और उनके पूरे परिवार के साथ मेरी संवेदना है' वहीं, योगगुरु स्वामी रामदेव ने भी अपना दुख जताया है. उधर, लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान प्रदेश के बीजेपी नेताओं ने मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. वहीं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद ने योगी आदित्यनाथ की मां के निधन पर दुख जताया.

अधिक उम्र होने के कारण सावित्री देवी अक्सर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही थीं. 14 मई 2024 को एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया था. तब वो जिरियाट्रिक वार्ड में भर्ती थीं. तब योगी आदित्यनाथ मां का हालचाल लेने एम्स ऋषिकेश पहुंचे थे.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के पंचूर गांव के रहने वाले हैं. उनका परिवार अब भी पंचूर गांव में ही रहता है.