पोंगल का त्योहार आने वाला है, और थूथुकुडी ज़िले के अर्ल इलाके में नई शादीशुदा जोड़ों के लिए पारंपरिक तोहफ़ों की बिक्री बढ़ रही है. तमिलनाडु में इस फसल के त्योहार के दौरान तोहफ़ों के लेन-देन के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं. इसलिए, यहाँ बर्तन की दुकानों पर दुकानदार व्यस्त हैं. नए शादीशुदा जोड़ों के परिवार अपना पहला पोंगल मनाने की तैयारी कर रहे हैं और त्योहार के लिए पीतल और तांबे के बर्तन और दूसरी पारंपरिक तोहफ़े की चीज़ें खरीदने के लिए एक साथ आ रहे हैं.

व्यापारियों ने कहा कि हालांकि तोहफ़े की चीज़ों की ज़्यादा कीमतों का बिक्री पर थोड़ा असर पड़ रहा था, लेकिन त्योहार से ठीक पहले मांग बढ़ सकती है. पोंगल, तमिलनाडु का एक बड़ा फसल का त्योहार है, जो सूरज की उत्तर दिशा की यात्रा और फसल के मौसम की शुरुआत का प्रतीक है. चार दिनों तक मनाया जाने वाला यह त्योहार तमिल संस्कृति, खेती की परंपराओं और पारिवारिक समारोहों से गहराई से जुड़ा हुआ है.