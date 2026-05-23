ETV Bharat / Videos

अमेरिका का बड़ा फैसला…अब ग्रीन कार्ड के लिए छोड़ना पड़ सकता है US - US GREEN CARD

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
US green card rules changed latest news (ETV Bharat)

By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 23, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के तहत अधिकतर अस्थायी वीजा धारकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले अमेरिका छोड़कर अपने गृह देश स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और अवैध रूप से लंबे समय तक रुकने वालों की संख्या कम करना है. हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों छात्रों, कुशल कर्मचारियों और परिवारों के सामने अनिश्चितता बढ़ सकती है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियम कब लागू होगा और क्या पहले से लंबित ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी इसका असर पड़ेगा.

अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के तहत अधिकतर अस्थायी वीजा धारकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले अमेरिका छोड़कर अपने गृह देश स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और अवैध रूप से लंबे समय तक रुकने वालों की संख्या कम करना है. हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों छात्रों, कुशल कर्मचारियों और परिवारों के सामने अनिश्चितता बढ़ सकती है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियम कब लागू होगा और क्या पहले से लंबित ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी इसका असर पड़ेगा.

For All Latest Updates

TAGGED:

IMMIGRATION POLICY
VISA HOLDERS
US IMMIGRATION
GREEN CARD RULES
US GREEN CARD

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Hindi Team

Mainly responsible for curating national stories, Hindi News Desk is one of the most important desks in ETV Bharat. It is the central desk for ten Hindi states. Hindi Desk chooses, processes, and maps national, international stories that come from multiple sources. It also caters to the Hindi states in areas of entertainment, sports, lifestyle, health, business and technology....view details

संबंधित ख़बरें

Kullu taxi drivers affected by fuel price hike

कुल्लू में बढ़ती ईंधन कीमतों से टैक्सी ड्राइवर बेहाल…सैलानियों का सफर हो सकता है महंगा

May 23, 2026 at 8:50 PM IST
PM Modi meets US Secretary Marco Rubio

PM मोदी से मिले मार्को रुबियो…ट्रंप ने भेजा व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण

May 23, 2026 at 8:20 PM IST
11 states under heatwave alert in India

देशभर में हीटवेव का कहर…11 राज्यों में अलर्ट, आंध्र में 21 लोगों की मौत

May 23, 2026 at 7:50 PM IST
Hyderabad central jail feel the jail initiative

हैदराबाद जेल की अनोखी पहल…अब आम लोग 24 घंटे बन सकेंगे ‘कैदी’

May 23, 2026 at 7:32 PM IST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.