अमेरिका ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी में बड़ा बदलाव करते हुए ग्रीन कार्ड प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. नए नियमों के तहत अधिकतर अस्थायी वीजा धारकों को अब ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले अमेरिका छोड़कर अपने गृह देश स्थित अमेरिकी दूतावास या वाणिज्य दूतावास से प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इसका मकसद इमिग्रेशन कानूनों के दुरुपयोग को रोकना और अवैध रूप से लंबे समय तक रुकने वालों की संख्या कम करना है. हालांकि कानूनी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे हजारों छात्रों, कुशल कर्मचारियों और परिवारों के सामने अनिश्चितता बढ़ सकती है. अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि यह नियम कब लागू होगा और क्या पहले से लंबित ग्रीन कार्ड आवेदनों पर भी इसका असर पड़ेगा.