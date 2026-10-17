इलिनोइस के हिंदू मंदिर पर सामूहिक गोलीबारी की साजिश नाकाम, भारत ने जताई गहरी चिंता और सुरक्षा की मांग

अमेरिका के इलिनोइस स्थित ऑरोरा के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में सामूहिक गोलीबारी की एक बड़ी साजिश सामने आई है, जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी की बंदूक जाम होने के कारण एक बड़ा हादसा टल गया। पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर आतंकी धमकी व अवैध हथियार रखने के आरोप दर्ज किए गए हैं। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने गहरी चिंता व्यक्त की है। भारत ने अमेरिकी प्रशासन से वहां रह रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने का कड़ा आह्वान किया है। साथ ही, अमेरिकी सांसदों ने भी इस घटना को नस्लीय भेदभाव और हेट क्राइम से जोड़ते हुए एफबीआई (FBI) और न्याय विभाग से गहन जांच की मांग की है।