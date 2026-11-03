अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के लिए वोटिंग आज, ट्रंप पर जनमत की परीक्षा

अमेरिका में मिड-टर्म चुनाव के लिए आज वोटिंग होगी. इसे हाल के समय के सबसे अहम चुनावों में एक माना जा रहा है. इसे डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति पद पर एक जनमत संग्रह के तौर पर देखा जा रहा है, जो ईरान में लंबे युद्ध, बढ़ती महंगाई, ट्रेड वॉर और समाज में गहरे बंटवारे से प्रभावित रहा है. इस चुनाव चुनाव ये तय होगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी अमेरिकी संसद के दो सदनों, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सीनेट पर कंट्रोल बनाए रखती है, या नहीं.

USA FACTS के अनुसार, लगभग 210 मिलियन अमेरिकी वोट देने के लिए रजिस्टर्ड हैं. कैलिफ़ोर्निया में सबसे ज़्यादा 23.2 मिलियन रजिस्टर्ड वोटर है, इसके बाद टैक्सास में 17.4 मिलियन और फ़्लोरिडा में 13.6 मिलियन वोटर हैं.

GFX IN चुनावों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की सभी 435 सीटें और 100 सदस्यों वाली सीनेट की 37 सीटें दांव पर हैं. ओहायो समेत 36 राज्यों में गवर्नर के पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं, जहाँ इंडियन अमेरिकन विवेक रामास्वामी अपने विरोधी और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार एमी एक्टन के साथ कड़े मुकाबले में हैं.

गवर्नर से लेकर सिटी काउंसिल सदस्यों तक के पदों के लिए कई इंडियन अमेरिकन उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. केरल में जन्मी डेमोक्रेट नित्या रमन, अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजिल्स के मेयर पद के लिए अपनी पूर्व बॉस कैरेन बास के साथ कड़े मुकाबले में हैं.

सोमवार को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट ने वोटरों से अपनी आखिरी अपील की, जिसमें ट्रंप ने टैक्स कटौती, टैरिफ और बॉर्डर सिक्योरिटी के बारे में बात करने के बजाय लिंकन मेमोरियल रिफ्लेक्टिंग पूल को चुना.

चुनाव विश्लेषकों का दावा है कि ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग अब तक के सबसे निचले स्तर पर है, और वह रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए एक बोझ बन गए हैं. अगर प्री-पोल अनुमान सच होते हैं और डेमोक्रेट्स अमेरिकी कांग्रेस पर कंट्रोल कर लेते हैं, तो इससे कांग्रेस ट्रंप के कामों की गहरी जांच और चेकिंग कर सकेगी, जिससे उनके अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने की काबिलियत बहुत कम हो जाएगी. हालांकि, उनके पास एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए शासन करने की पावर बनी रहेगी, जो दो साल के लिए वैलिड होगा.

चुनाव से पहले ट्रंप को बड़ा झटका लगा है. अमेरिका के सुप्रीमकोर्ट ने कैलिफोर्निया के हजारों डाक से भेजे गए मत पत्र को रद्द करने की ट्रंप प्रशासन की मांग खारिज कर दी है. ट्रंप प्रशासन ने दावा किया कि ये मतपत्र गैर-अमेरिकी नागरिकों के हैं.