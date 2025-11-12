कैरिबियाई क्षेत्र में गर्मी बढ़ रही है. दुनिया का सबसे बड़ा विमानवाहक पोत यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड इस इलाके में पहुंच गया है. इस पर चार हजार से ज्यादा नाविक सवार हैं। इसका खास मिशन है- मादक पदार्थों की तस्करी को रोकना और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक संगठनों को नेस्तनाबूत करना. वेनेजुएला इसे युद्ध प्रदर्शन कह रहा है. इसके जवाब में उसने देश भर में सैन्य तैनाती शुरू कर दी है. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा है. अमेरिका ने वेनेजुएला को "नार्को-स्टेट" करार दिया है. और आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो सहित शीर्ष अधिकारी बड़े पैमाने पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल हैं. वेनेजुएला के करीब अमेरिका की बढ़ती मौजूदगी ने इस आशंका को जन्म दिया है कि वाशिंगटन इस तेल-समृद्ध देश के साथ व्यापक संघर्ष की तैयारी कर रहा है. मादुरो ने जोर देकर कहा कि अमेरिका, वेनेजुएला में सरकार बदलने की योजना बना रहा है, जिससे इस इलाके में संघर्ष बढ़ सकता है.